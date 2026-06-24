 Olas de calor: 500,000 muertes anuales y su impacto creciente

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Internacionales

Las olas de calor son una creciente amenaza: la fuerte cifra de muertes anuales que provoca

La OMS alertó sobre la grave amenaza que representan las altas temperaturas. Además, destacó que las grandes concentraciones de personas, como el Mundial 2026 representan grandes retos, por lo que trabaja con FIFA y los países anfitriones.

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Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Calor; verano; Sol / FOTO:
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Las olas de calor extremo como la que actualmente afecta a Europa y otras zonas del hemisferio norte son una de las mayores amenazas a la salud derivadas del cambio climático, con 500.000 fallecimientos anuales a nivel global, advirtió este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Muchas de esas muertes son evitables", destacó Tedros en rueda de prensa, donde recordó que los colectivos que corren mayor riesgo son personas de la tercera edad, pacientes con enfermedades crónicas, niños, mujeres embarazadas o trabajadores expuestos a calor extremo, entre otros.

El director general de la OMS alertó de que las olas de calor también pueden ser un grave riesgo para la salud de asistentes a grandes concentraciones, como el actual Mundial de Fútbol en Norteamérica.

En ese sentido, recordó, la OMS colabora con la FIFA y los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) en una campaña que con el lema "Beat the Heat" (vence al calor) busca sensibilizar a los espectadores o mejorar el acceso a agua potable.

Foto embed
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus - EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI

Olas de calor en Europa 

Bélgica sigue sufriendo este miércoles las consecuencias de una ola de calor que ya ha provocado la cancelación de servicios de tren y autobús carentes de aire acondicionado, la suspensión de clases en algunos centros educativos y el cierre de monumentos como el Atomium.

La empresa pública de ferrocarriles belga (SNCB) ha retirado de la circulación hasta cien trenes diarios correspondientes a los modelos más antiguos porque carecen de climatización para las altas temperaturas.

En su página web, la SNCB informó que la medida estará vigente al menos hasta el viernes "para garantizar el transporte de los pasajeros en las mejores condiciones de confort y seguridad".

La línea de alta velocidad que conecta Bruselas con la frontera francesa ha reducido la velocidad de los trenes hasta los 170 km/h, en vez de los 300 km/h a los que circulan actualmente, debido a la dilatación de las catenarias a causa de las altas temperaturas.

En el caso de los autobuses, menos del 40 % de los vehículos de las provincias de Henao y el Brabante Valón cuentan con aire acondicionado, por lo que la empresa responsable ha decidido cancelar completamente el servicio de este miércoles entre las 13:30h y las 17:00h y ha advertido que esta medida se podría extender durante los próximos días.

En los colegios, la decisión de suspender las clases corresponde a cada centro educativo.

Alarma en Francia: Ola de calor podría igualar a la que dejó miles de muertos

“Las jornadas de principios de (la próxima) semana podrían situarse entre los días más calurosos jamás registrados”, alertó la directora de Météo France, Sophie Voirin.

La ola de calor que afecta a España desde el pasado fin de semana, que provocó un muerto en Almería y registró temperaturas elevadas de 45 grados en Córdoba, ambas localidades en el sur del país, comenzó este miércoles a remitir ligeramente.

Los termómetros, según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), descendieron ligeramente este miércoles en el oeste peninsular -aunque no hubo un descenso generalizado en el resto del país- por la llegada de masas de aire más frías de carácter atlántico.

El excesivo calor causó la muerte de un hombre de 68 años en la tarde del martes en Almería tras ser atendido por los servicios de emergencias, como confirmaron fuentes sanitarias.

Fue la primera y por el momento única víctima mortal que provocaron las altas temperaturas en España tras varios días de intenso calor, especialmente en Andalucía y en puntos del norte como Tama (en la región norteña de Cantabria), donde se alcanzaron 43,7 grados el martes, valor que se convirtió en la temperatura más alta registrada en esta región desde que hay registros.

De hecho, Cantabria amaneció este miércoles en aviso rojo (peligro extraordinario) por temperaturas de 40 grados.

En el País Vasco (norte), otro de los puntos más afectados por las altas temperaturas, volvieron a superarse los 40 grados durante la jornada de hoy, especialmente en Vizcaya y Guipúzcoa, en aviso rojo ambas este miércoles, con el municipio vizcaíno de Múgica a la cabeza con 41,4 grados

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