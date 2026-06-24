Olas de calor: 500,000 muertes anuales y su impacto creciente

Las olas de calor extremo como la que actualmente afecta a Europa y otras zonas del hemisferio norte son una de las mayores amenazas a la salud derivadas del cambio climático, con 500.000 fallecimientos anuales a nivel global, advirtió este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"Muchas de esas muertes son evitables", destacó Tedros en rueda de prensa, donde recordó que los colectivos que corren mayor riesgo son personas de la tercera edad, pacientes con enfermedades crónicas, niños, mujeres embarazadas o trabajadores expuestos a calor extremo, entre otros.
El director general de la OMS alertó de que las olas de calor también pueden ser un grave riesgo para la salud de asistentes a grandes concentraciones, como el actual Mundial de Fútbol en Norteamérica.
En ese sentido, recordó, la OMS colabora con la FIFA y los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) en una campaña que con el lema "Beat the Heat" (vence al calor) busca sensibilizar a los espectadores o mejorar el acceso a agua potable.
Olas de calor en Europa
Bélgica sigue sufriendo este miércoles las consecuencias de una ola de calor que ya ha provocado la cancelación de servicios de tren y autobús carentes de aire acondicionado, la suspensión de clases en algunos centros educativos y el cierre de monumentos como el Atomium.
La empresa pública de ferrocarriles belga (SNCB) ha retirado de la circulación hasta cien trenes diarios correspondientes a los modelos más antiguos porque carecen de climatización para las altas temperaturas.
En su página web, la SNCB informó que la medida estará vigente al menos hasta el viernes "para garantizar el transporte de los pasajeros en las mejores condiciones de confort y seguridad".
La línea de alta velocidad que conecta Bruselas con la frontera francesa ha reducido la velocidad de los trenes hasta los 170 km/h, en vez de los 300 km/h a los que circulan actualmente, debido a la dilatación de las catenarias a causa de las altas temperaturas.
En el caso de los autobuses, menos del 40 % de los vehículos de las provincias de Henao y el Brabante Valón cuentan con aire acondicionado, por lo que la empresa responsable ha decidido cancelar completamente el servicio de este miércoles entre las 13:30h y las 17:00h y ha advertido que esta medida se podría extender durante los próximos días.
En los colegios, la decisión de suspender las clases corresponde a cada centro educativo.
La ola de calor que afecta a España desde el pasado fin de semana, que provocó un muerto en Almería y registró temperaturas elevadas de 45 grados en Córdoba, ambas localidades en el sur del país, comenzó este miércoles a remitir ligeramente.
Los termómetros, según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), descendieron ligeramente este miércoles en el oeste peninsular -aunque no hubo un descenso generalizado en el resto del país- por la llegada de masas de aire más frías de carácter atlántico.
El excesivo calor causó la muerte de un hombre de 68 años en la tarde del martes en Almería tras ser atendido por los servicios de emergencias, como confirmaron fuentes sanitarias.
Fue la primera y por el momento única víctima mortal que provocaron las altas temperaturas en España tras varios días de intenso calor, especialmente en Andalucía y en puntos del norte como Tama (en la región norteña de Cantabria), donde se alcanzaron 43,7 grados el martes, valor que se convirtió en la temperatura más alta registrada en esta región desde que hay registros.
De hecho, Cantabria amaneció este miércoles en aviso rojo (peligro extraordinario) por temperaturas de 40 grados.
En el País Vasco (norte), otro de los puntos más afectados por las altas temperaturas, volvieron a superarse los 40 grados durante la jornada de hoy, especialmente en Vizcaya y Guipúzcoa, en aviso rojo ambas este miércoles, con el municipio vizcaíno de Múgica a la cabeza con 41,4 grados