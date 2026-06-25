Abuelito Defiende a Su Esposa Durante Terremotos en Venezuela

El terremoto de gran magnitud que sacudió Venezuela este miércoles dejó imágenes de profundo impacto humano en todo el país.
Una de ellas, ampliamente compartida en redes sociales, muestra el dramático momento que vivieron dos adultos mayores durante el sismo, una escena que ha conmovido a miles por su intensidad y carga emocional.
En el video, se observa a una pareja de la tercera edad en su domicilio justo cuando el temblor se intensifica. Los objetos comienzan a desplomarse dentro de la vivienda y el entorno se torna caótico en cuestión de segundos.
La mujer, presa del pánico, suplica a su compañero: "Amor, no te vayas", mientras se aferra a él en medio de la emergencia. El hombre, con determinación, le responde que no la dejará y permanece a su lado, abrazándola para protegerla en todo momento a pesar del peligro.
Las imágenes no solo muestran el miedo y la fragilidad ante la fuerza de la naturaleza, sino también la solidaridad y el amor que prevalece incluso en situaciones extremas. Entre el estruendo, los muebles sacudiéndose y el sonido de los objetos cayendo, la presencia de dos gatos que salen huyendo resalta la magnitud del momento.
El registro fue compartido y viralizado en las principales plataformas sociales, convirtiéndose en un símbolo de la experiencia dramática de muchos venezolanos que atravesaron este sismo.
Consecuencias del terremoto en Venezuela
De acuerdo con información oficial, los movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, y causaron graves daños materiales en distintas regiones.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que hasta el momento se contabilizan 164 personas fallecidas y 971 heridas, cifras que continúan actualizándose conforme avanzan las labores de rescate y atención.
Las autoridades venezolanas han desplegado equipos de emergencia en las zonas más afectadas, con especial énfasis en el auxilio a personas mayores y familias damnificadas.
El país enfrenta una de las emergencias sísmicas más graves de los últimos años, con múltiples esfuerzos dirigidos a evaluar el alcance de los daños en infraestructuras y comunidades.
Las imágenes se suman a otras escenas conmovedoras que dan cuenta del impacto emocional de esta tragedia. Mientras tanto, continúan las transmisiones especiales y la cobertura en medios nacionales e internacionales sobre las consecuencias de uno de los sismos más fuertes registrados en la historia reciente de Venezuela.