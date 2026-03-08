 Niño y mujer de la tercera edad mueren en río de Quiché
Nacionales

Niño y mujer de la tercera edad mueren en río de Quiché

Bomberos Municipales Departamentales informaron que los fallecidos son un niño y una mujer de la tercera edad.

En el lugar de la tragedia fallecieron una mujer de la tercera edad y un niño., Bomberos Municipales Departamentales.
En el lugar de la tragedia fallecieron una mujer de la tercera edad y un niño. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que tres personas cayeron en la parte onda de un río del Cantón Sepelá, municipio de Chichicastenango, departamento del Quiché, durante la tarde de este domingo 8 de marzo de 2026. Los rescatistas narraron que, como consecuencia del accidente, una mujer de la tercera edad y un niño de 5 años fallecieron en el lugar.

Asimismo, una mujer fue rescatada y con varias heridas fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Regional Santa Elena, ubicado en Santa Cruz del Quiché. Los paramédicos reportaron que la mujer lastimada tuvo que recibir atención prehospitalaria antes de ser llevada al centro asistencial.

Rescatistas de la localidad atendieron la emergencia en el río del departamento del Quiché y dieron aviso del hecho a las autoridades, para que la PNC se hiciera cargo del escenario. En el lugar se espera la llegada del Ministerio Público para determinar responsabilidades y realizar las primeras investigaciones.

Tras recuperar el cuerpo de los dos fallecidos, los rescatistas los cubrieron y los colocaron a la orilla del río, en espera de los peritos y de familiares que puedan ayudar a identificarlos.

En otras noticias: Marcha por el Día Internacional de la Mujer avanza por zona 1

Marcha por el Día Internacional de la Mujer avanza por zona 1

Autoridades de tránsito reportaron que la columna de mujeres y activistas avanza desde el Centro Cívico, hasta el Paseo de la Sexta.

Detalles de la tragedia en el río de Quiché

Medios locales precisaron que el lugar en el que ocurrió la tragedia es frecuentado por pobladores para realizar ceremonias mayas y que por el momento se desconocen las razones por las que las tres personas cayeron al río.

Autoridades acordonaron el área donde fueron colocados los cuerpos de los fallecidos, para evitar que los curiosos que llegaron al escenario del accidente contaminarán el área de la tragedia.

Los cuerpos de socorro no dieron detalles de la identidad de las personas fallecidas, ni del lugar de su residencia. Tampoco identificaron a la persona que fue llevada al centro asistencial.

