Marcha por Día Internacional de la Mujer avanza por zona 1

Diferentes agrupaciones de mujeres y activistas participan en la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de Guatemala, durante este domingo, 8 de marzo de 2026. El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que la marcha salió del Centro Cívico, avanzando por la 21 calle con destino al Paseo de la Sexta, en la zona 1 capitalina.
Para quienes son ajenos a la actividad, Montejo pidió utilizar vías alternas como la Avenida Elena, el bulevar La Asunción, la 24 calle de la zona 1, las 26 y 27 calles de la zona 5, y la Calle Martí, en los alrededores del Centro Histórico.
Montejo también indicó que, además de la marcha por el Día de la Mujer, en las áreas internas de la zona 1 hay varias procesiones. "Manténgase atento a las medidas operativas del TRANSMETRO", sugirió.
Se espera que la marcha avance por toda la 6ª. avenida de la zona 1 capitalina para llegar hasta el Palacio Nacional de la Cultura, donde habrá una concentración masiva para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Masiva afluencia frente al Palacio Nacional de la Cultura
Por estas actividades, otros eventos de la vía pública hicieron cambios en sus recorridos, entre ellos las procesiones del Tercer Domingo de Cuaresma.
Cabe destacar que en el Parque Nacional de la Cultura se realizan otras actividades culturales, por lo que en el lugar hay masiva afluencia de personas.
En otras noticias: Guatemala supera los 1,000 casos de sarampión, según datos del MSPAS