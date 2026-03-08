 Guatemala supera los 1,000 casos de sarampión
Nacionales

Guatemala supera los 1,000 casos de sarampión, según datos del MSPAS

La cartera salubrista explicó que cuenta con asistencia técnica proporcionada por la OPS y la OMS en el tema del sarampión.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Autoridades del MSPAS realizan barridos de vacunación en los territorios más afectados. Imagen ilustrativa. / FOTO: pixabay

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmó que se superaron los 1,000 casos de sarampión a nivel nacional, siendo Guatemala el departamento con más casos, teniendo un total de 300 reportes. Sin dar cifras, la cartera explicó que el departamento de Sololá está en segundo lugar.

La entidad recordó que Sololá fue el departamento en donde se originó el brote de Sarampión, luego de que se realizara una actividad religiosa en la que participaron personas de distintos países.

Otros departamentos con gran cantidad de casos de Sarampión son Huehuetenango, Sacatepéquez, Escuintla, Quiché y Chimaltenango.

Por ahora, solo en la jurisdicción de Suchitepéquez no se ha reportado ningún caso de sarampión", aseguró el MSPAS.

En ese sentido, la cartera salubrista aseguró que fortaleció su respuesta operativa contra el sarampión, mediante la implementación coordinada del protocolo operativo sectorial de respuesta ante esta enfermedad, con el acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Medidas para frenar el sarampión

La asistencia técnica proporcionada por la OPS y la OMS se centra en el análisis subnacional de la situación epidemiológica, con el propósito de orientar la toma de decisiones basada en evidencia y priorizar intervenciones en áreas con mayor riesgo, informó el MSPAS.

Asimismo, el citado ministerio señaló que se brinda apoyo técnico a los equipos y brigadas de nivel local para fortalecer la búsqueda activa institucional y comunitaria de casos, en la investigación epidemiológica de campo y en la implementación oportuna de medidas de control, incluyendo el bloqueo vacunal y el barrido documentado.

En tanto, la OPS indicó que en 2024 Guatemala ejecutó una campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la poliomielitis, alcanzando una cobertura administrativa nacional del 92%.

Si bien este resultado representa un avance importante en la protección de la población, la persistencia de brechas de cobertura en determinados territorios y grupos específicos, así como el riesgo de importación de casos en un contexto regional de circulación del virus, subraya la importancia de sostener coberturas homogéneas superiores al 95%, fortalecer una vigilancia sensible y oportuna y garantizar la capacidad de respuesta inmediata ante casos sospechosos", destacó la OPS.

Finalmente, la instancia señaló que "estos elementos son considerados esenciales para proteger vidas y salvaguardar el estatus de eliminación del sarampión en Guatemala y en la región de las Américas".

Con información de la periodista Karla Marroquín de Emisoras Unidas 89.7 FM.

Museo del Ferrocarril invita a la exposición devocional de El Calvario

El Museo del Ferrocarril dedicó un fin de semana a la fe, con la exposición de túnicas, fotografías e imágenes que se veneran en El Calvario.

En Portada

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdadt
Nacionales

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdad

08:16 AM, Mar 08
Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petrolerast
Internacionales

Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petroleras

08:13 AM, Mar 08
Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujert
Nacionales

Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujer

07:31 AM, Mar 08
Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotivet
Deportes

Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotive

06:59 AM, Mar 08
Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugíat
Deportes

Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugía

09:28 AM, Mar 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos