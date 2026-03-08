Guatemala supera los 1,000 casos de sarampión

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmó que se superaron los 1,000 casos de sarampión a nivel nacional, siendo Guatemala el departamento con más casos, teniendo un total de 300 reportes. Sin dar cifras, la cartera explicó que el departamento de Sololá está en segundo lugar.
La entidad recordó que Sololá fue el departamento en donde se originó el brote de Sarampión, luego de que se realizara una actividad religiosa en la que participaron personas de distintos países.
Otros departamentos con gran cantidad de casos de Sarampión son Huehuetenango, Sacatepéquez, Escuintla, Quiché y Chimaltenango.
Por ahora, solo en la jurisdicción de Suchitepéquez no se ha reportado ningún caso de sarampión", aseguró el MSPAS.
En ese sentido, la cartera salubrista aseguró que fortaleció su respuesta operativa contra el sarampión, mediante la implementación coordinada del protocolo operativo sectorial de respuesta ante esta enfermedad, con el acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Medidas para frenar el sarampión
La asistencia técnica proporcionada por la OPS y la OMS se centra en el análisis subnacional de la situación epidemiológica, con el propósito de orientar la toma de decisiones basada en evidencia y priorizar intervenciones en áreas con mayor riesgo, informó el MSPAS.
Asimismo, el citado ministerio señaló que se brinda apoyo técnico a los equipos y brigadas de nivel local para fortalecer la búsqueda activa institucional y comunitaria de casos, en la investigación epidemiológica de campo y en la implementación oportuna de medidas de control, incluyendo el bloqueo vacunal y el barrido documentado.
En tanto, la OPS indicó que en 2024 Guatemala ejecutó una campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la poliomielitis, alcanzando una cobertura administrativa nacional del 92%.
Si bien este resultado representa un avance importante en la protección de la población, la persistencia de brechas de cobertura en determinados territorios y grupos específicos, así como el riesgo de importación de casos en un contexto regional de circulación del virus, subraya la importancia de sostener coberturas homogéneas superiores al 95%, fortalecer una vigilancia sensible y oportuna y garantizar la capacidad de respuesta inmediata ante casos sospechosos", destacó la OPS.
Finalmente, la instancia señaló que "estos elementos son considerados esenciales para proteger vidas y salvaguardar el estatus de eliminación del sarampión en Guatemala y en la región de las Américas".
Con información de la periodista Karla Marroquín de Emisoras Unidas 89.7 FM.