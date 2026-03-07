 Museo del Ferrocarril invita a la exposición devocional
Museo del Ferrocarril invita a la exposición devocional de El Calvario

El Museo del Ferrocarril dedicó un fin de semana a la fe, con la exposición de túnicas, fotografías e imágenes que se veneran en El Calvario.

Uno de los objetivos es que los feligreses se acerquen más a Dios. / FOTO: Alex Meoño

El Museo del Ferrocarril y la Hermandad Cruzados de Cristo unieron esfuerzos para organizar una exposición devocional de varios enceres de que se veneran en el Templo Nuestra Señora de los Remedios El Calvario. Los organizadores informaron que, de esa manera, dedicaron el fin de semana a la fe.

Dentro de los artículos que se muestran en la actividad se destacan varias túnicas, enseres, fotografías, e imágenes del templo. Asimismo, los encargados comunicaron que la exposición empezó el viernes 6 de marzo y finalizará el domingo 8 de marzo en las instalaciones del Museo del Ferrocarril.

Para el próximo domingo, la exposición devocional atenderá al público desde las 09:00 horas hasta las 16:00 horas.

Los organizadores informaron que el ingreso tiene un costo de Q15 para adultos; Q5 para niños, mientras que los adultos mayores pueden entrar de manera gratuita. Para los visitantes, el Museo del Ferrocarril ofrece servicio de parqueo en la 10ª. avenida y 21 calle de la zona 1.

El secretario general de la Hermandad Cruzados de Cristo, Dante Pisquiy, instó a los feligreses católicos de Guatemala a visitar la actividad para conocer los enceres que se utilizan durante la Cuaresma y la Semana Santa en el templo de El Calvario.

Exposición insta a acercarse más a Dios

El organizador agregó que también es importante que los fieles participen de la eucaristía y de la hora santa para acercarse más a Dios. "Aprovecho para el espacio para instarlos a acompañarnos en las diferentes actividades que se celebran en la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, instó.  

Museo del Ferrocarril invita a la exposición devocional de El Calvario | Alex Meoño

