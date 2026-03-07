Localizan fallecido al militar Noel de Jesús Beteta Álvarez

Autoridades reportaron que el exespecialista del Ejército de Guatemala, Noel de Jesús Beteta Álvarez, fue localizado sin vida en su celda en el interior de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón este sábado 7 de marzo de 2026.
Beteta Álvarez, de 61 años, permanecía recluido en ese centro desde el 20 de agosto de 2007, cumpliendo una condena de 30 años de prisión por el delito de asesinato, tras ser identificado como el autor material del crimen contra Mack, ocurrido en 1990.
El caso del asesinato de Myrna Mack fue un caso emblemático que evidenció graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, recordaron las autoridades al reportar el deceso de Beteta Álvarez.
Autoridades penitenciarias explicaron en un reporte que recibieron la notificación de la emergencia en el penal a eso de las 5:18 horas. Al atender la alarma confirmaron que Beteta Álvarez ya no contaba con signos vitales.
En otras noticias: Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados
Explican causa de la muerte de Beteta Álvarez
Personal médico del centro carcelario indicaron que la causa de la muerte de Beteta Álvarez podría estar relacionada con una enfermedad, ya que no presentaba señales visibles de violencia.
"Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias para establecer oficialmente la causa del fallecimiento", indicaron en un comunicado.
Con información del periodista Daniel Tzoc, de Emisoras Unidas 89.7 FM.