Continúan labores de búsqueda por derrumbe en zona 14

Bomberos Municipales reportaron que continúan con los trabajos de búsqueda y localización de las víctimas de un derrumbe en una construcción de la zona 14 capitalina. Los cuerpos de socorro precisaron que permanecen en el área por tercer día consecutivo, para dar cobertura a esta emergencia.
Como parte de los protocolos, los paramédicos establecieron un puesto de comando para la atención de la emergencia y para dirigir la logística de las tareas. Los socorristas añadieron que en el área también están creando nuevas estrategias, con el propósito de recuperar a una persona desaparecida.
El deslizamiento de la zona 14 ocurrió el pasado martes 4 de marzo a eso de las 17:00 horas. Al momento del accidente se reportaron tres personas soterradas, de las que tres han sido rescatadas y una sigue pendiente de localización.
El día del accidente, los rescatistas localizaron a dos albañiles, uno de ellos fallecido y el otro con serias heridas. El lesionado fue trasladado hacia la emergencia del IGSS 7-19, para ser tratado en el área de traumatología; los rescatistas añadieron que el afectado iba en estado delicado.
Labores en el deslizamiento de zona 14
Bomberos Municipales compartieron imágenes del trabajo que realizan en este sector de la zona 14 y mostraron que los rescatistas trabajan con herramientas manuales para ubicar a los afectados. Los uniformados tuvieron que ingresar a la zanja del accidente para cavar y retirar el material que cayó sobre los trabajadores, para encontrar a cada uno de los afectados.
Por el momento se desconocen las causas del deslizamiento, pero serán las autoridades las que se encarguen de los procedimientos de investigación para dilucidar responsabilidades legales por la muerte de los trabajadores involucrados.
Según las imágenes compartidas, los obreros trabajaban en los cimientos de una edificación. Las imágenes muestran que sobre el material colapsado emergen columnas de hierro que estaban en proceso de construcción.
En el lugar, varios trabajadores observaron las labores de ubicación de los cuerpos de rescate.