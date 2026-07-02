 Pareja escalaría el Empire State: protesta y propuesta de matrimonio

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Internacionales

Pareja escaló el Empire State Building para protesta, joven le pidió matrimonio y ahora enfrentan cargos

Una joven pareja enfrenta múltiples cargos criminales tras una arriesgada escalada al Empire State Building, cuya propuesta de matrimonio quedó grabada en video, luego de desplegar un poderoso mensaje de paz y amor.

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Propuesta de matrimonio en cima de Empire State, Captura de video
Propuesta de matrimonio en cima de Empire State / FOTO: Captura de video
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Una pareja rusa acaparó la atención en Nueva York tras ser arrestada en lo alto del Empire State Building, justo después de escalar la antena del emblemático rascacielos y protagonizar una singular propuesta de matrimonio. Las autoridades confirmaron que enfrentan una lista considerable de cargos criminales por este acto no autorizado, que requirió la intervención de decenas de agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Angela Nikolau, de 33 años, e Ivan Kuznetsov, de 32, ambos residentes de East Orange, Nueva Jersey, fueron detenidos tras acceder de manera ilegal a las alturas del Empire State, desplegar una pancarta con mensaje pacifista y comprometerse en la cima.

Escalada en el corazón de Manhattan

El NYPD detalló que la pareja enfrenta cargos por robo, imprudencia temeraria, vandalismo, violación de la ley local, posesión de herramientas para robo, manipulación de pruebas, allanamiento de morada y alteración del orden público.

Menos de 24 horas después, el juez les concedió libertad condicional y ambos salieron de custodia policial. En la comparecencia, no se pronunciaron culpables ni inocentes. Ivan Kuznetsov expresó: "Nos encanta Nueva York", mientras la próxima cita en el Tribunal Penal de Manhattan quedó agendada para el 24 de agosto.

¿Cómo lograron escalar el Empire State Building?

Las primeras investigaciones apuntan a que Nikolau y Kuznetsov pudieron acceder a la antena a través de una trampilla de mantenimiento, ubicada en la plataforma de observación del piso 102. Esa entrada permanecía cerrada con llave. Los agentes creen que ambos vigilaron cuidadosamente las rutinas del personal para ejecutar su plan en el momento más conveniente.

Vestidos completamente de negro y sin equipo de seguridad visible, escalaron hasta una de las secciones más altas de la antena.

Ya en la cima, desplegaron una pancarta con la frase: "Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz".

La insólita propuesta en lo alto de Manhattan

Tras permanecer algunos minutos en la estructura, la pareja inició el descenso poco después del mediodía. Fue entonces cuando Kuznetsov extrajo un anillo de compromiso y se arrodilló en una de las plataformas, mientras Nikolau aceptaba la propuesta.

Ambos documentaron el momento con su propia cámara y lo compartieron posteriormente en redes sociales, incluyendo Instagram, difundiendo fotografías tomadas desde la cima.

La Unidad de Servicios de Emergencia del NYPD movilizó agentes entrenados en rescates de altura. Al menos dos policías, usando arneses, escalaron la antena para interceptar a la pareja aproximadamente a la mitad del trayecto de la estructura.

La detención se realizó poco antes de la 1:00 p.m. Imágenes corporales difundidas por la comisionada Jessica Tisch mostraron el contacto entre agentes y los escaladores. "¿Cómo están? No pueden estar aquí arriba", indicó uno de los oficiales, a lo que Nikolau respondió que ambos hablaban ruso y que se encontraban bien.

Cerca de 40 agentes fueron desplegados en la base, cerrando la entrada principal sobre la Quinta Avenida entre las calles 33 y 34 y atrayendo la mirada de varios peatones mientras el operativo se desarrollaba.

En un comunicado, la administración del Empire State confirmó que el suceso fue totalmente no autorizado y sostuvo que en ningún momento existió peligro para inquilinos, visitantes ni usuarios del mirador. Además, agregó irónicamente que el observatorio es un lugar seguro y práctico para propuestas de matrimonio memorables, por lo que subrayó que no hay motivo para realizar maniobras ilegales.

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