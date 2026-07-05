 Suben a 3 mil 342 los fallecidos por terremotos en Venezuela

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Suben a 3 mil 342 los fallecidos y a 16 mil 740 los heridos por los terremotos en Venezuela

Los rescatistas internacionales se retiraron de La Guaira, mientras autoridades y vecinos siguen removiendo escombros.

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Una persona observa maquinaria pesada removiendo escombros en La Guaira (Venezuela), EFE/ Ronald Peña R
Una persona observa maquinaria pesada removiendo escombros en La Guaira (Venezuela) / FOTO: EFE/ Ronald Peña R
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La cifra de fallecidos por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3 mil 342, mientras que la de heridos se elevó a 16 mil 740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

La nueva cifra se traduce en un aumento de 388 personas fallecidas, respecto al sábado, mientras se intensifican las labores para sacar cuerpos de debajo de los escombros.

Según el balance oficial, 6 mil 462 personas han sido rescatadas y 17 mil 345 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios. El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

De acuerdo con los datos oficiales, 86 mil 794 las familias han sido atendidas y se han distribuido 9 mil 585 toneladas de alimentos y 669 mil 8 litros de agua. También se encuentran desplegados 29 mil 567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que habría un total de 27 mil 482 voluntarios.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido. La iniciativa ciudadana "Desaparecidos Terremoto Venezuela", una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 31 mil 000 personas a las que no se han podido contactar.

Los terremotos en la historia de Venezuela

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. En julio de 1967, 59 años antes, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los recientes sismos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más damnificado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Este domingo, cuando se cumplen 11 días de los terremotos, los grupos de rescatistas internacionales se han retirado ya y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.

Venezuela se centra en el desescombro y en recuperar cuerpos tras partida de rescatistas

El Gobierno venezolano cifró el 1 de julio en 1,25 millones de toneladas los escombros generados solamente en la localidad de Caraballeda.

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