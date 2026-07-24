 Pareja murió mientras celebraba su 41 aniversario de bodas
Internacionales

Pareja murió en trágico accidente en moto mientras celebraba su 41 aniversario de bodas

La Policía de Nottinghamshire mantiene abierta una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos. , Redes sociales.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Redes sociales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Lo que comenzó como un viaje para celebrar 41 años de matrimonio terminó en tragedia para una pareja británica que perdió la vida en un accidente de tránsito cuando regresaba de recorrer Escocia en su motocicleta. Se trata de Mike Savings y su esposa Shirley Savings.

El fatal percance ocurrió el lunes 20 de julio mientras la pareja transitaba por la A1, en Nottinghamshire, Inglaterra, durante la última etapa de su recorrido. Según las autoridades, los esposos viajaban en una Harley-Davidson de tres ruedas cuando, por causas que aún son investigadas, la motocicleta colisionó con unan camioneta SUV y un camión de plataforma.

Paramédicos acudieron al lugar para atender a Mike, de 66 años, y Shirley, de 64, pero ambos fueron declarados fallecidos en la escena debido a la gravedad de las lesiones.

Un viaje para celebrar su historia de amor

La pareja, residente de Lichfield, había emprendido un recorrido por Escocia para conmemorar más de cuatro décadas de matrimonio.

Como parte del viaje, visitaron algunos de los lugares más significativos de su historia, entre ellos el Monumento a los Comandos, ubicado en Spean Bridge, donde Mike rindió homenaje a la memoria de su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial.

Sus familiares compartieron que el paseo representaba una forma especial de celebrar una vida construida juntos y de recordar momentos importantes para ambos.

"Su amor seguía intacto"

En un comunicado difundido por la Policía de Nottinghamshire, los dos hijos de la pareja recordaron a sus padres con un emotivo mensaje.

Como sabrán quienes siguieron su viaje, habían pasado la última semana recorriendo Escocia en su motocicleta para celebrar su aniversario y se encontraban en la última etapa de su viaje por la A1, en Nottinghamshire, cuando se vieron involucrados en un accidente de tráfico del que no sobrevivieron", expresaron.

También destacaron que Mike y Shirley se conocieron hace más de 40 años durante una noche en una discoteca, formaron una familia con dos hijos y mantuvieron una relación marcada por el cariño y la pasión por la vida.

Sus energías y perspectivas únicas serán apreciadas y extrañadas enormemente", agregaron.

Cámara capta violento asalto de motoladrones contra una mujer en Amatitlán

Motoladrones golpearon, lanzaron al suelo y amenazaron con un arma de fuego a una mujer para asaltarla.

Investigación continúa

De acuerdo con la BBC, la Policía de Nottinghamshire mantiene abierta una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente.

Las autoridades solicitaron la colaboración de cualquier persona que haya presenciado el choque o cuente con imágenes o información que contribuya a esclarecer las circunstancias del trágico hecho que puso fin a un viaje de aniversario y a una historia de amor de más de cuatro décadas.

En Portada

Jornada de bloqueos: Manifestantes mantienen presencia en distintos puntost
Nacionales

Jornada de bloqueos: Manifestantes mantienen presencia en distintos puntos

08:34 AM, Jul 24
Contadores presentan amparo contra participación de dos universidades en elección de Contralort
Nacionales

Contadores presentan amparo contra participación de dos universidades en elección de Contralor

08:18 AM, Jul 24
DGT sanciona a más de 600 unidades de transporte por incumplimientost
Nacionales

DGT sanciona a más de 600 unidades de transporte por incumplimientos

07:31 AM, Jul 24
Hallan a una persona fallecida en la vía pública en zona 4t
Nacionales

Hallan a una persona fallecida en la vía pública en zona 4

06:35 AM, Jul 24
Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania hasta 2030t
Universo Futbol

Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania hasta 2030

08:17 AM, Jul 24

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAMessiEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar