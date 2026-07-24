Pareja murió mientras celebraba su 41 aniversario de bodas

Lo que comenzó como un viaje para celebrar 41 años de matrimonio terminó en tragedia para una pareja británica que perdió la vida en un accidente de tránsito cuando regresaba de recorrer Escocia en su motocicleta. Se trata de Mike Savings y su esposa Shirley Savings.
El fatal percance ocurrió el lunes 20 de julio mientras la pareja transitaba por la A1, en Nottinghamshire, Inglaterra, durante la última etapa de su recorrido. Según las autoridades, los esposos viajaban en una Harley-Davidson de tres ruedas cuando, por causas que aún son investigadas, la motocicleta colisionó con unan camioneta SUV y un camión de plataforma.
Paramédicos acudieron al lugar para atender a Mike, de 66 años, y Shirley, de 64, pero ambos fueron declarados fallecidos en la escena debido a la gravedad de las lesiones.
Un viaje para celebrar su historia de amor
La pareja, residente de Lichfield, había emprendido un recorrido por Escocia para conmemorar más de cuatro décadas de matrimonio.
Como parte del viaje, visitaron algunos de los lugares más significativos de su historia, entre ellos el Monumento a los Comandos, ubicado en Spean Bridge, donde Mike rindió homenaje a la memoria de su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial.
Sus familiares compartieron que el paseo representaba una forma especial de celebrar una vida construida juntos y de recordar momentos importantes para ambos.
"Su amor seguía intacto"
En un comunicado difundido por la Policía de Nottinghamshire, los dos hijos de la pareja recordaron a sus padres con un emotivo mensaje.
Como sabrán quienes siguieron su viaje, habían pasado la última semana recorriendo Escocia en su motocicleta para celebrar su aniversario y se encontraban en la última etapa de su viaje por la A1, en Nottinghamshire, cuando se vieron involucrados en un accidente de tráfico del que no sobrevivieron", expresaron.
También destacaron que Mike y Shirley se conocieron hace más de 40 años durante una noche en una discoteca, formaron una familia con dos hijos y mantuvieron una relación marcada por el cariño y la pasión por la vida.
Sus energías y perspectivas únicas serán apreciadas y extrañadas enormemente", agregaron.
Investigación continúa
De acuerdo con la BBC, la Policía de Nottinghamshire mantiene abierta una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente.
Las autoridades solicitaron la colaboración de cualquier persona que haya presenciado el choque o cuente con imágenes o información que contribuya a esclarecer las circunstancias del trágico hecho que puso fin a un viaje de aniversario y a una historia de amor de más de cuatro décadas.