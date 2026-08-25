 Trump dice que ya no hay minas en el estrecho de Ormuz
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Trump asegura que ya no hay minas en el estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense también advirtió a las fuerzas iraníes sobre cualquier intento de colocar nuevos explosivos en la estratégica vía.

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Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que las fuerzas militares de EE. UU. han desminado el estrecho de Ormuz y advirtió a Irán sobre cualquier intento de colocar nuevos explosivos en la estratégica vía de crudo.

"Acabo de ser informado por la Armada de EE. UU. de que todas las minas han sido retiradas y/o detonadas en las aguas internacionales del estrecho de Ormuz. Se ha notificado a Irán que cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de inmediato y de manera sistemática", escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario republicano agregó que la Fuerza Espacial, una rama de las Fuerzas Armadas creada en 2019 durante su primer mandato, vigila "cada centímetro del estrecho, al igual que la Montaña Pico y los otros tres sitios nucleares ya destruidos". "Existe una política de tolerancia cero plenamente vigente respecto a la colocación de minas", recordó Trump.

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Donald Trump en la Oficina Oval - EFE

En un mensaje anterior, Trump afirmó que Irán no paga a sus militares mientras sigue reprimiendo a quienes protestan en contra del Gobierno "a niveles nunca vistos", en lo que consideró "una crisis humanitaria de proporciones épicas" que debe ser detenida.

Las declaraciones del mandatario coinciden con un aumento en la presión para forzar a Teherán a aceptar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra iniciada por EE. UU. e Israel hace casi seis meses.

La víspera, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, presentó la operación 'Paria económico' contra Irán, que busca sancionar a todo aquel que comercie con la República Islámica. La operación llegó una semana después de que caducara un alto el fuego y el plazo de 60 días acordado por ambos países para negociar el fin de la guerra.

Estas nuevas acciones, que aún no tienen fecha de aplicación, se unen a un bloqueo naval estadounidense sobre puertos y costas de Irán, que desde el inicio del conflicto interrumpió como represalia el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, lo que ha afectado al suministro de crudo mundial y disparado el precio de los hidrocarburos.

El mismo lunes, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono no ha descartado el uso de "ataques cinéticos" contra objetivos iraníes.

*Con información de EFE

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