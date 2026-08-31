VIDEO: Motorista choca con bus y termina dentro en Colombia

Cámaras captaron el dramático momento en el que un motorista sufrió un aparatoso accidente de tránsito en una calle de Colombia, dejando, afortunadamente, solo daños materiales.
Las grabaciones, recogidas desde dos puntos de vista, muestran el momento en el que el motorista, que circulaba a excesiva velocidad, chocó de forma violenta contra un bus de transporte de público. El impacto fue de tal magnitud que el conductor de la moto terminó dentro de la unidad de transporte, casi por fortuna, al chocar precisamente con la puerta del colectivo.
Otro punto de vista, captado por una cámara instalada dentro del propio bus, muestra al motorista saliendo disparado desde su vehículo, atravesando la puerta de la unidad y quedando, maltrecho, sobre los asientos, para luego caer al suelo, disculparse con el chofer del colectivo y salir ayudado por un transeúnte.
"Perdóneme", se escucha decir al motorista, quien es auxiliado por una persona que pasaba por el lugar, que le pide que no se mueva, para no empeorar las heridas que pudo haber sufrido y al mismo tiempo le pregunta "¿Qué le pasó?".
Tras el choque, también se observa al conductor del vehículo, conmocionado por el incidente, tomar su teléfono celular y bajar de la unidad junto con la única pasajera que iba a bordo.
Los hechos ocurrieron al mediodía del domingo 30 de agosto en el departamento de Valle del Cauca, en el suroccidente de Colombia.