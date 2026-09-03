 Jueza bloquea último intento de Trump de limitar ciudadanía por nacimiento
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Jueza bloquea último intento de Trump de limitar ciudadanía por nacimiento

La jueza Deborah Boardman recordó que el Supremo “ya decidió que los niños” son “ciudadanos al nacer”, y agregó que esa es “la ley” y que Trump “debe seguirla”.

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Donald Trump, presidente estadounidense, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense / FOTO: EFE
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Una jueza federal bloqueó este miércoles el último intento del presidente estadounidense, Donald Trump, de limitar la ciudadanía por nacimiento con una orden ejecutiva centrada en combatir el "turismo de maternidad" y citó el fallo del Tribunal Supremo de junio que protege ese derecho.

Después de que el Supremo rechazara el intento previo de Trump de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes en situación irregular, este firmó en agosto una orden ejecutiva para negar ciudadanía automática a los hijos de las mujeres que viajan a EE. UU. con el objetivo de dar a luz, entre otras provisiones.

La jueza Deborah Boardman, en una decisión de 35 páginas, paralizó hoy la aplicación de la nueva orden ejecutiva señalando que "es casi con toda certeza inconstitucional" porque el Supremo "ya decidió que los niños" son "ciudadanos al nacer", y agregó que esa es "la ley" y que el presidente Trump "debe seguirla".

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Donald Trump, presidente estadounidense - EFE

La decisión de Boardman impide al Gobierno Trump aplicar la orden ejecutiva a cualquier niño nacido de uno o dos progenitores indocumentados después del 19 de febrero de 2025, la fecha en que entraba en vigor la orden ejecutiva original de principio de mandato que buscaba vetar la ciudadanía por nacimiento.

El alto tribunal se pronunció el 29 de junio de 2026 tras las demandas de estados y organizaciones defensoras de los derechos civiles, que argumentaron que una orden ejecutiva no puede alterar la garantía de la ciudadanía por nacimiento establecida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

Varias organizaciones de defensa de los inmigrantes llevaron a los tribunales la nueva orden ejecutiva del "turismo de maternidad", entre ellas CASA y Asylum Seeker Advocacy Project, en este caso en Maryland.

La orden también menciona como posibles excepciones a la ciudadanía por nacimiento a hijos de miembros de gobiernos extranjeros, personas consideradas terroristas extranjeros y nacidos en territorios no incorporados.

*Con información de EFE

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