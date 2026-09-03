Accidente en ruta al Atlántico: Cabezal volcado fuera de pista

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este jueves, 3 de septiembre, en el kilómetro 70 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción del municipio de Guastatoya, El Progreso.
De acuerdo con la información compartida por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), se reportó la salida de pista de un cabezal. Las causas del percance no han sido determinadas.
Las imágenes divulgadas por la institución muestran que el vehículo de transporte pesado quedó volcado a un costado de la carretera. En el área también permanece la carga que trasladaba.
Las autoridades de tránsito y los cuerpos de socorro mantienen presencia para darle seguimiento a la emergencia.
Según Provial, el hecho dejó únicamente daños materiales. Además, el procedimiento se encuentra fuera de la vía con dirección al norte, así que no se aplicó un cierre vial en el sector.