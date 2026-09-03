 Tráiler obstaculiza la subida de Villa Lobos; piloto da positivo en alcoholemia
Nacionales

Tráiler obstaculiza la subida de Villa Lobos; piloto da positivo en alcoholemia

La PMT de Villa Nueva reportó la presencia de vehículos con desperfectos en distintos sectores.

Compartir:
., PMT de Villa Nueva
. / FOTO: PMT de Villa Nueva
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una situación complicada para el tránsito se observa desde horas de la madrugada de este jueves, 3 de septiembre, en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, como resultado de una serie de incidentes viales y la presencia de vehículos con fallas en distintos puntos.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, un tráiler con desperfectos mecánicos permanece obstaculizando el paso en la subida de Villa Lobos, por lo que se coordinó una grúa para movilizarlo de la vía pública.

"Los agentes informan que el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia", informó la entidad a través de una publicación en sus redes sociales.

Otros vehículos varados

Entre otros hechos viales reportados en las primeras horas de este jueves, la PMT detalló que un tráiler con desperfectos mecánicos se quedó detenido en el kilómetro 15 de la ruta CA-9, con dirección a la Ciudad. La PMT coordina para movilizarlo de la vía pública.

Por aparte, se reporta un tráiler con desperfectos mecánicos en el kilómetro 13 de la ruta CA-9 con dirección al sur. También hay personal en el sector para regular el paso y gestionar lo necesario para habilitar el tramo lo antes posible.

Otro vehículo de transporte pesado obstaculizó durante la madrugada el paso en la ruta de Bárcenas hacia Milpas Altas. La PMT trabajó en el lugar y liberó la ruta.

En Portada

Presentan amparo contra la postuladora para Contralor Generalt
Nacionales

Presentan amparo contra la postuladora para Contralor General

08:21 AM, Sep 03
Tráiler obstaculiza la subida de Villa Lobos; piloto da positivo en alcoholemia t
Nacionales

Tráiler obstaculiza la subida de Villa Lobos; piloto da positivo en alcoholemia

06:26 AM, Sep 03
Incendio en local comercial causa pérdidas de Q150 mil en Jutiapat
Nacionales

Incendio en local comercial causa pérdidas de Q150 mil en Jutiapa

06:55 AM, Sep 03
José Mourinho sobre Lionel: A Messi le echas de menos siempret
Deportes

José Mourinho sobre Lionel: "A Messi le echas de menos siempre"

07:53 AM, Sep 03
Caso Sasha Sokol: ¿por qué arrestaron a Luis de Llano y qué puede pasar ahora?t
Farándula

Caso Sasha Sokol: ¿por qué arrestaron a Luis de Llano y qué puede pasar ahora?

07:42 AM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCCopa Centroamericanaredes socialesReal Madridviral#liganacionalInsólitoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar