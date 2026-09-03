Tráiler obstaculiza la subida de Villa Lobos; piloto da positivo en alcoholemia

Una situación complicada para el tránsito se observa desde horas de la madrugada de este jueves, 3 de septiembre, en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, como resultado de una serie de incidentes viales y la presencia de vehículos con fallas en distintos puntos.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, un tráiler con desperfectos mecánicos permanece obstaculizando el paso en la subida de Villa Lobos, por lo que se coordinó una grúa para movilizarlo de la vía pública.
"Los agentes informan que el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia", informó la entidad a través de una publicación en sus redes sociales.
Otros vehículos varados
Entre otros hechos viales reportados en las primeras horas de este jueves, la PMT detalló que un tráiler con desperfectos mecánicos se quedó detenido en el kilómetro 15 de la ruta CA-9, con dirección a la Ciudad. La PMT coordina para movilizarlo de la vía pública.
Por aparte, se reporta un tráiler con desperfectos mecánicos en el kilómetro 13 de la ruta CA-9 con dirección al sur. También hay personal en el sector para regular el paso y gestionar lo necesario para habilitar el tramo lo antes posible.
Otro vehículo de transporte pesado obstaculizó durante la madrugada el paso en la ruta de Bárcenas hacia Milpas Altas. La PMT trabajó en el lugar y liberó la ruta.