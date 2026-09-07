 VIDEO: Trump publica polémico mapa con la bandera de EE. UU.
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VIDEO: Trump publica mapa en el que la bandera de EE. UU. cubre Guatemala, México y Canadá

Trump publicó ese mapa sin ningún comentario ni contexto en su plataforma, horas después de haber sugerido que el estado de Nuevo México debería renombrarse como “Nueva América”.

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Donald Trump, presidente estadounidense, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, compartió este lunes, en su red Truth Social, un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera de EE. UU. cubren Guatemala, parte de Centroamérica, México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.

Trump publicó ese mapa sin ningún comentario ni contexto en su plataforma, horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América", en línea con su reclamación sobre el "Golfo de América".

El presidente acostumbra a difundir en esa red social memes e imágenes generadas por sus simpatizantes o por inteligencia artificial, y no está claro el origen del mapa que publicó este lunes. No obstante, el mandatario ha dejado claro en su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o incluso Canadá, y no ha descartado una intervención militar para tomar Cuba.

Sin mencionar explícitamente el mapa publicado por Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió este lunes un mensaje en la red social X en el que quiso dejar claro que el territorio mexicano "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero".

El mapa de Trump se dio a conocer, además, días después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE. UU. y Canadá por el de "Lago América".

*Con información de EFE

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