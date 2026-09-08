Asesinan a excandidata esta noche tras intenso tiroteo

La excandidata a la Presidencia Municipal de Matías Romero, en el estado mexicano de Oaxaca, Amy Navarrete Arriola, fue asesinada la noche de este martes, 8 de septiembre de 2026, tras un intenso tiroteo en el que murieron otras dos personas.
Medios mexicanos reportaron que el hecho armado ocurrió en la comunidad de Paso Guayabo, en la región del Istmo de Tehuantepec. El asesinato ocurrió en medio de una festividad religiosa en honor a la Virgen de la Natividad.
La prensa mexicana describió que Navarrete se encontraba entre los devotos cuando hombres armados ingresaron al lugar y ejecutaron el ataque armado. El tiroteo hizo que cientos de personas se alarmaran y corrieran para resguardarse de las balas.
Segú las imágenes emitidas desde el lugar de los hechos, los cuerpos quedaron entre varias sillas plegables utilizadas para el evento. Entre los fallecidos está la excandidata Amy Navarrete; las otras dos personas no han sido identificadas.
En otras noticias: Dueño de famosa guardería de perros instaló en el baño una cámara en forma de tomacorrientes
Víctimas colaterales del ataque contra la excandidata
La prensa de México no descartó que uno de los fallecidos sea el fotógrafo de la excandidata Amy Navarrete. Las autoridades mexicanas cercaron el lugar del crimen para hacer las investigaciones pertinentes al ataque armado.
Periodistas mexicanos explicaron que Navarrete era una figura muy conocida en la comunidad de Matías Romero por su participación política y actividades públicas y sociales.
Asimismo, describieron que la excandidata fue parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuando buscó la presidencia municipal. En cuanto a sus grados académicos, ella estudió Derecho y participaba en actividades sociales y culturales del área.