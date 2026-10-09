 Huracán Isaías: Categoría 3 y amenaza a 20 millones en EE.UU.
Internacionales

Huracán Isaías aumenta a categoría 3 y amenaza a más de 20 millones de personas en EE. UU.

El huracán, el primero de la actual temporada del Atlántico y el primero que tocaría tierra en Estados Unidos continental en dos años, amenaza a los estados de Alabama, Florida, Misisipi, Georgia y Carolina del Sur y del Norte.

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Fotografía cedida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE, UU
Fotografía cedida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE / FOTO: UU
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El huracán Isaías aumentó este viernes a categoría 3 al alcanzar vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora (195 kilómetros por hora) mientras se acerca a tierra en el sur de Estados Unidos, donde amenaza a más de 20 millones de personas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El fenómeno, que acaba de convertirse en un huracán mayor dentro de la escala Saffir Simpson, podría tocar tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado entre los estados de Alabama y Florida, que han decretado emergencias y órdenes de evacuación en condados costeros del golfo.

En el último informe del NHC, el ciclón estaba a 240 millas (390 kilómetros) al sur de la ciudad de Pensacola, en Florida, y a unas 170 millas (275 kilómetros) al sureste de la boca del río Misisipi, mientras se desplaza hacia el norte-noreste con una velocidad de 15 millas por hora (24 kilómetros por hora).

El huracán, el primero de la actual temporada del Atlántico y el primero que tocaría tierra en Estados Unidos continental en dos años, amenaza a los estados de Alabama, Florida, Misisipi, Georgia y Carolina del Sur y del Norte, por lo que meteorólogos estiman en más de 20 millones las personas que habitan en zonas de riesgo.

"Isaías traerá áreas de fuertes lluvias al centro de la costa del golfo de Estados Unidos y gran parte del sureste hasta el fin de semana. Será posible que se produzcan inundaciones repentinas y urbanas considerables, junto con inundaciones significativas de los ríos",

alertó el NHC.

Ante la llegada del ciclón, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el jueves que prepara el despliegue de más de 12.000 oficiales, incluidos 5.000 militares de la Guardia Nacional.

Huracán Isaías se intensifica a categoría 1 en el golfo de México

México está actualmente en alerta por tres ciclones, dos en el Pacífico y uno en el Atlántico.

Por su parte, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, decretó una emergencia para 40 condados.

Los residentes de estos estados y de Misisipi "deben prepararse para la posibilidad de cortes del suministro eléctrico de larga duración", apuntó el Centro Nacional de Huracanes.

Este es el primer huracán de la temporada de este océano, que hasta ahora había reportado una de sus actividades más bajas desde que hay registro por el fenómeno de El Niño, el cual implica aguas más cálidas de lo usual y más ciclones en el Pacífico, pero menos tormentas en el Atlántico.

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