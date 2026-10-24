 Colapso de edificio en construcción en Kenia: víctimas atrapadas
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Colapso de edificio en construcción en Kenia deja personas bajo los escombros

Los equipos de emergencia desplegaron operaciones de búsqueda para localizar a quienes permanecían bajo los restos de la estructura.

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Colapsa edificio de 10 pisos en Kenia y deja al menos siete personas atrapadas., Captura de pantalla video de X.
Colapsa edificio de 10 pisos en Kenia y deja al menos siete personas atrapadas. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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El derrumbe de un edificio de 10 pisos en construcción provocó una emergencia en Nairobi, capital de Kenia, el viernes 23 de octubre. El incidente ocurrió alrededor de la 1 de la tarde en Eastleigh, una concurrida zona comercial y residencial, donde varias personas quedaron atrapadas bajo toneladas de concreto y escombros.

De acuerdo con los reportes, al menos siete personas quedaron desaparecidas tras el desplome. Los equipos de emergencia desplegaron operaciones de búsqueda para localizar a quienes permanecían bajo los restos de la estructura.

Trabajadores quedaron atrapados tras el derrumbe

Uno de los sobrevivientes fue Joseph Kaula, un obrero que realizaba trabajos de acabado de paredes en el quinto piso cuando ocurrió el colapso. Según relató, logró evacuar a pie después de escuchar los gritos de sus compañeros, quienes advirtieron que el edificio estaba cediendo y corrieron hacia la salida.

Kaula expresó preocupación por sus compañeros, debido a que algunos podrían haber quedado atrapados en el sótano, donde también se desarrollaban trabajos de construcción.

El ministro del Interior de Kenia, Kipchumba Murkomen, informó que 11 tiendas ubicadas en la planta baja y el sótano estaban ocupadas por al menos 67 trabajadores. De ellos, 66 lograron salir ilesos.

Advierten sobre un segundo colapso

El jefe de la Policía de Nairobi, Issa Mohamud, advirtió sobre el riesgo de un segundo derrumbe, debido a que parte de la estructura cayó sobre un inmueble aledaño, lo que aumentó el peligro para los rescatistas.

Las autoridades confirmaron el traslado de una mujer lesionada a un centro médico. Además, una persona localizada bajo los escombros dejó de emitir señales de vida, aunque no se precisó su condición oficial.

La emergencia también generó tensión entre vecinos y transeúntes. Según Mohamud, la Policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a las multitudes y facilitar las labores de rescate.

Las operaciones continuaban mientras las autoridades buscaban a los desaparecidos y evaluaban los riesgos en el área afectada.

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