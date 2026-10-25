 Accidente de autobús en Barcelona: 83 heridos tras caída
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Accidente de autobús en Barcelona deja 83 heridos tras caer al vacío

Unos 83 heridos, siete de ellos graves, al caer un autobús por un terraplén en Barcelona.

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Accidente de autobús en Barcelona deja 83 heridos tras caer por un terraplén., Captura de pantalla video de X.
Accidente de autobús en Barcelona deja 83 heridos tras caer por un terraplén. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un total de 83 personas resultaron heridas, siete de ellas graves y otras 18 menos graves, al caer el autobús de línea en el que viajaban por un terraplén de veinte metros a su paso por el municipio de Fogars de Monclús, en Barcelona.

El accidente ocurrió hacia las 16:43 horas (15:43 GMT) cuando, por causas que se están investigando, el autobús acabó saliéndose de la carretera, una vía estrecha de curvas, y precipitándose por un talud.

Según las cifras que dio a conocer por la noche la consejera de Salud de la comunidad autónoma de Cataluña, Olga Pané, ha habido 58 personas en situación leve; 18, menos graves y 7 graves.

No reportan víctimas mortales

Por el momento, no hay ninguna víctima mortal, pero no puede descartarse que haya alguna, porque por la orografía de la zona podría haber alguna persona que haya sido despedida lejos del vehículo o incluso arrollada.

Hasta el lugar del suceso se trasladaron 23 ambulancias y dos helicópteros, uno de ellos de vuelo nocturno, para atender a los viajeros del autobús, que tenía 65 plazas para personas sentadas y del que no se sabe cuánta gente exactamente iba a bordo.

En un comunicado publicado en redes sociales, la compañía de transporte dijo que está colaborando con los servicios de emergencia y las autoridades competentes y se puso a su disposición para facilitar "toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias del accidente".

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