 Tiroteos en tiendas de disfraces en EE.UU.: 2 muertos y 6 heridos
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Tiroteos en tiendas de disfraces de Estados Unidos dejan dos muertos y seis heridos

Ataques armados en establecimientos de Spirit Halloween dejan dos muertos.

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Tiroteos en dos tiendas de disfraces dejan dos muertos y seis heridos., Redes sociales.
Tiroteos en dos tiendas de disfraces dejan dos muertos y seis heridos. / FOTO: Redes sociales.
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Dos tiroteos registrados en tiendas de disfraces de la cadena Spirit Halloween, en Estados Unidos, dejaron al menos dos personas muertas y seis heridas durante el viernes 30 de octubre, en vísperas de la celebración de Halloween. Los ataques ocurrieron en establecimientos de California y Michigan, aunque las autoridades no han confirmado que exista alguna relación entre ambos hechos.

El incidente más grave se registró alrededor de las 20:30 horas en una sucursal ubicada en el centro comercial Solano Town Center, en Fairfield, California. Según la Policía, siete personas recibieron disparos dentro del establecimiento: una murió y las otras seis fueron trasladadas a hospitales cercanos. Tres de los heridos permanecían en estado crítico.

El ataque provocó momentos de pánico entre los clientes que realizaban compras de último momento para la celebración. Testigos relataron que tuvieron que buscar refugio y escapar por las salidas de emergencia tras escuchar las detonaciones.

Las autoridades indicaron que el tiroteo aparentemente se concentró dentro de la tienda y comenzaron a revisar las cámaras de vigilancia para identificar a los responsables. Hasta las primeras horas del sábado no se habían reportado detenciones.

Otro tiroteo mortal en Michigan

Horas antes, otro ataque armado ocurrió en una tienda Spirit Halloween de Madison Heights, cerca de Detroit, Michigan, donde un hombre de 21 años murió tras recibir varios disparos.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima discutió con otro hombre de la misma edad, a quien conocía previamente. La confrontación terminó cuando el sospechoso sacó un arma y disparó en repetidas ocasiones.

El presunto agresor fue golpeado por varias personas durante su detención y también necesitó atención médica. Posteriormente quedó bajo custodia policial.

Mientras en Michigan las autoridades consideran que el ataque estuvo relacionado con una disputa entre conocidos, en California continúa la búsqueda de los responsables y la investigación para establecer el motivo del tiroteo.

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