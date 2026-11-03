 Comicios 2026: Clave para el Futuro Político de EE. UU.
Internacionales

Elecciones de medio mandato definirán el rumbo político de EE. UU. a partir de 2026

¿Cómo va la carrera de los demócratas y republicanos para alcanzar el control de las Cámara Alta y Cámara de Representantes? Este 3 de noviembre finaliza un intenso ciclo electoral en el país norteamericano.

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Personas asisten al centro de votación City Hall durante las elecciones legislativas de medio mandato este martes, en Austin (Estados Unidos), EFE/ Carlos Ramírez
Personas asisten al centro de votación City Hall durante las elecciones legislativas de medio mandato este martes, en Austin (Estados Unidos) / FOTO: EFE/ Carlos Ramírez
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Las elecciones de medio mandato de este martes decidirán quién toma las riendas del Congreso estadounidense durante los próximos dos años, con un puñado de carreras clave que podrían inclinar la balanza hacia republicanos o demócratas, y dejar resultados históricos este 2026.

Los comicios de este 3 de noviembre son la culminación de un intenso ciclo electoral, con una elevada participación en el voto anticipado y el gasto récord de unos 11.600 millones de dólares en publicidad política, superando a todos los anteriores.

En las actuales elecciones de medio término - llamadas así porque se celebran a mitad de un mandato presidencial- están en juego 35 escaños del Senado, los 435 de la Cámara de Representantes, más de 30 gobernaciones estatales y múltiples cargos locales y judiciales.

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Siete contiendas claves al Senado

Para alcanzar la mayoría de 51 escaños en la Cámara Alta, los demócratas, que tienen 45 y cuentan con el apoyo de dos independientes, necesitan conservar los puestos que defienden y arrebatar al menos cuatro a los republicanos, que tienen 53.

Los siete estados que podrían definir esta batalla cuesta arriba son Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas, Iowa y Alaska.

En Míchigan, el demócrata Abdul El-Sayed lucha contra su oponente republicano Mike Rogers por retener un asiento para los suyos, y de lograrlo - como estiman los sondeos- se convertiría en el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos.

Los últimos sondeos de The New York Times y el instituto Siena también sitúan por delante a los demócratas en las contiendas de Texas, Maine, Ohio y Kansas, cuyos escaños están en manos republicanas. En Alaska e Iowa, las diferencias son estrechas y no permiten establecer un favorito claro.

Una victoria demócrata en Texas sería la primera en una elección al Senado por ese estado desde 1988. En Kansas, supondría la primera desde 1932.

Campañas en la Cámara de Representantes

Al contrario de la Cámara Alta, donde los pronósticos son más cautos, los sondeos estiman que los republicanos perderían su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes.

Entre las contiendas que podrían definir el control de la Cámara destacan las de los distritos 22 y 48 de California. En el primero, el demócrata latino Randy Villegas aspira a arrebatar el escaño al republicano David Valadao; en el segundo, redibujado, los demócratas buscan otra oportunidad de sumar un asiento.

En Florida, los demócratas luchan en cambio por defender su puesto en el distrito 14, al tiempo que - en un duelo de periodistas-, Eliott Rodríguez batalla por desbancar a la republicana María Elvira Salazar en el distrito 27, en el área de Miami.

Lo mismo sucede en los distritos 4 y 7 de Míchigan, donde han aumentado las esperanzas demócratas de voltear esos escaños.

Una derrota republicana en los distritos 2 de Iowa y 6 de Kentucky sería una señal de avances demócratas en territorios que respaldaron ampliamente a Trump en 2024.

Gobernaciones en disputa

Las elecciones a gobernador también podrían dejar hitos históricos. En Texas, la demócrata Gina Hinojosa busca impedir un cuarto mandato del republicano Greg Abbott y convertirse en la primera gobernadora latina del estado, donde su partido no gana una elección estatal desde 1994.

En California, el demócrata Xavier Becerra se enfrenta al republicano Steve Hilton y aspira a ser el primer latino elegido gobernador en ese territorio.

El republicano Byron Donalds, respaldado por Trump, compite para mantener la gobernación de la Florida en su partido, mientras que en Georgia, la exalcaldesa demócrata de Atlanta Keisha Lance Bottoms busca arrebatar el cargo de gobernador a los republicanos.

De ganar, ambos serían los primeros afroestadounidenses elegidos para esas posiciones en sus respectivos estados y en el caso de Lance Bottoms, sería la primera mujer negra en ser gobernadora en la historia de Estados Unidos.

 Otra contienda crucial se libra en Ohio, donde la demócrata Amy Acton, exdirectora de Salud del estado, se enfrenta al empresario y excandidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy, aliado de Trump.

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