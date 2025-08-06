 Incendia la casa de su mamá en El Progreso
Incendia la casa de su mamá en El Progreso

La madre se negó a darle dinero para que continuara ingiriendo alcohol.

El hombre fue entregado a la PNC, Foto PNC
El hombre fue entregado a la PNC

En el barrio Guaytán Arriba, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, fue capturado Rolendio "N" de 35 años, luego que un grupo de vecinos lo retuvieran con la intención de vapulearlo tras ser descubierto rociando gasolina y prendiendole fuego a la casa de su mamá.

De acuerdo con la progenitora, este individuo le prendió fuego a la casa debido a que la mujer se negó a entregarle dinero para que éste continuara ingiriendo bebidas alcohólicas, tras varios días de consumo.

Capturado por crimen

En otra captura realizada en la colonia La Trinidad, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, fue detenido Sergio Alexander Güitz Ortega, alias "Seventy Demon", de 26 años, miembro de la mara salvatrucha a quien se le decomisan 14 bolsas con marihuana, cuatro "colmillos" con cocaína, un celular y dinero en efectivo.

Las investigaciones han establecido que alias "Seventy Demon" es presunto responsable del asesinato de tres personas el pasado 2 de agosto, entre ellas, Unni Estuardo Renoj Ruiz, de 30 años, agente de la Policía Municipal de San Juan Sacatepéquez, hecho ocurrido dentro de una cevichería en la colonia Monte Carmelo lll, Ciudad Quetzal.

El pandillero tiene un antecedente por el delito de motín de presos, de fecha 4 de julio de 2017, dentro de la correccional Las Gaviotas donde estaba recluido siendo menor de edad, por el delito de robo.

Varios vehículos del transporte pesado se reportaron con fallas en vías importantes de la capital.

