 Municipalidad advierte de multas de hasta Q500 mil para transportistas
Nacionales

Municipalidad advierte de multas de hasta Q500 mil para transportistas

Varios vehículos del transporte pesado se reportaron con fallas en vías importantes de la capital.

Compartir:
Durante la mañana se reportaron varios vehículos del transporte pesado averiados., Captura de pantalla
Durante la mañana se reportaron varios vehículos del transporte pesado averiados. / FOTO: Captura de pantalla

A través de un comunicado la Municipalidad de Guatemala, indicó que este miércoles 6 de agosto, las principales entradas a la ciudad fueron bloqueadas por aparentes fallas mecánicas en camiones de transporte pesado, afectando gravemente la rutina diaria de la población y generando importantes pérdidas económicas.

"Ante esta situación, el alcalde de la Ciudad de Guatemala ha instruido al Juzgado de Asuntos Municipales para imponer multas de hasta Q500,000 a estos camiones, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la duración de la obstrucción.", indicó la Municipalidad de Guatemala. 

La medida tiene como objetivo prevenir futuras interrupciones, exigir responsabilidad a los causantes y garantizar que asuman consecuencias establecidas.

La Municipalidad agregó que la Ciudad de Guatemala es la ciudad más poblada del país y recibe a diario a miles de personas y es el motor económico y del empleo de la nación.

Durante la mañana, el intendente de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, reportó un vehículo del transporte pesado con fallas mecánicas que afectó y redujo los carriles de circulación en la calzada José Milla, cerca del templo La Parroquia zona 6.

Dicho incidente impactó la movilidad de Periférico y ruta CA9-Norte. 

Otro tráiler averiado afectó la salida del viaducto Atlántida en ruta CA9-Norte zona 18.

Además un vehículo se quedó trabado en curva que comunica ruta CA9-Norte para colonia Los Ángeles zona 25, tramo para Santa Lucía Los Ocotes.

Incendio consume inmueble en zona 18

Una persona sufrió quemaduras debido al incendio en este lugar donde presuntamente se fabrica pirotecnia.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89,7*

En Portada

Segeplan pide a la Contraloría auditar programa de becast
Nacionales

Segeplan pide a la Contraloría auditar programa de becas

03:00 PM, Ago 06
Xelajú golea al Águila y sigue con paso firme en la Copa Centroamericanat
Deportes

Xelajú golea al Águila y sigue con paso firme en la Copa Centroamericana

10:04 PM, Ago 06
Ricardo Arjona ya está en Guatemala y brinda un adelanto de su residencia en el Teatro Nacionalt
Farándula

Ricardo Arjona ya está en Guatemala y brinda un adelanto de su residencia en el Teatro Nacional

03:44 PM, Ago 06
Municipalidad advierte de multas de hasta Q500 mil para transportistast
Nacionales

Municipalidad advierte de multas de hasta Q500 mil para transportistas

09:02 PM, Ago 06

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbolEstados UnidosLiga Nacional#liganacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Modo Quico ,Instagram
Tendencias

¿Fan de El Chavo del 8? Así puedes activar el Modo Quico en WA

Mario Princesa Peach Nintendo ,Instagram
Gaming

Nintendo confirma la relación que tiene Mario con la princesa Peach

Skin Flooding ,Instagram
Moda Y Belleza

Conoce el skin-flooding, la técnica de hidratación para el cuidado facial

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos