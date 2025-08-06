Municipalidad advierte de multas de hasta Q500 mil para transportistas

A través de un comunicado la Municipalidad de Guatemala, indicó que este miércoles 6 de agosto, las principales entradas a la ciudad fueron bloqueadas por aparentes fallas mecánicas en camiones de transporte pesado, afectando gravemente la rutina diaria de la población y generando importantes pérdidas económicas.
"Ante esta situación, el alcalde de la Ciudad de Guatemala ha instruido al Juzgado de Asuntos Municipales para imponer multas de hasta Q500,000 a estos camiones, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la duración de la obstrucción.", indicó la Municipalidad de Guatemala.
La medida tiene como objetivo prevenir futuras interrupciones, exigir responsabilidad a los causantes y garantizar que asuman consecuencias establecidas.
La Municipalidad agregó que la Ciudad de Guatemala es la ciudad más poblada del país y recibe a diario a miles de personas y es el motor económico y del empleo de la nación.
Durante la mañana, el intendente de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, reportó un vehículo del transporte pesado con fallas mecánicas que afectó y redujo los carriles de circulación en la calzada José Milla, cerca del templo La Parroquia zona 6.
Dicho incidente impactó la movilidad de Periférico y ruta CA9-Norte.
Otro tráiler averiado afectó la salida del viaducto Atlántida en ruta CA9-Norte zona 18.
Además un vehículo se quedó trabado en curva que comunica ruta CA9-Norte para colonia Los Ángeles zona 25, tramo para Santa Lucía Los Ocotes.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89,7*