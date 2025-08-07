 Automovilista asistido tras intento de asalto en zona 12
Atienden a automovilista tras intento de asalto en zona 12

Los vecinos solicitaron el apoyo de los bomberos tras escuchar disparos en el sector.

El conductor fue atacado a balazos en un sector de la zona 12., Bomberos Municipales
El conductor fue atacado a balazos en un sector de la zona 12. / FOTO: Bomberos Municipales

Un incidente armado ocurrido en horas de la mañana de este jueves 7 de agosto generó alarma entre los transeúntes de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Según el reporte de los Bomberos Municipales, el hecho ocurrió en la 18 avenida y 8ª calle.

El oficial José Santizo, vocero de la institución, explicó que varias alertas ingresaron a su centro de llamadas de parte de vecinos y automovilistas que reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego en el sector, por lo que se coordinó el traslado de unidades de emergencia.

"A su llegada, los técnicos en urgencias médicas localizaron en el interior de un vehículo tipo camioneta a un hombre de 28 años, quien al momento de ser evaluado se confirmó que, afortunadamente, no presentaba impactos de bala, pero sí bastante crisis nerviosa", explicó.

Asimismo, mencionó que el afectado les relató a los paramédicos que cuando se encontraba sobre la vía pública fue interceptado por individuos desconocidos que intentaron robarle y, en medio de esta situación, accionaron sus armas de fuego; sin embargo, pudo evitar que las balas lo alcanzaran.

Las imágenes compartidas por la institución de socorro reflejan que los proyectiles impactaron contra la estructura del automóvil, incluida la ventanilla del lado del conductor.

Cierre vehicular

En el lugar donde ocurrió el hecho armado hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para darle seguimiento a este caso.

Por ello, Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que se implementaron cierres vehiculares en la 18 avenida y 8ª calle de la colonia La Reformita, zona 12.

"Se mantendrán algunos desvíos en el área. Por favor, esté atento a la señalización", dijo.

Otros hechos de violencia

En las últimas horas se han registrado hechos de violencia en distintos puntos. Uno de estos ocurrió en la avenida Petapa y 10ª calle de la zona 12 capitalina, donde un hombre de 22 años fue atacado a balazos.

Los Bomberos Municipales le brindaron atención prehospitalaria al afectado, quien presentaba heridas causadas por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha. Fue estabilizado y trasladado al Hospital Roosevelt.

