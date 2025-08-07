Guatemala captura a traficante de migrantes buscado por EEUU

Las fuerzas de seguridad capturaron este jueves 7 de agosto a Dany Zavala Ramos, quien es requerido por las autoridades de los Estados Unidos por estar señalado de delitos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes.
El Ministerio Público (MP) informó que la detención se llevó a cabo en el marco de un operativo realizado en coordinación con Policía Nacional Civil (PNC) y con el apoyo de Homeland Security Investigations (HSI), del Gobierno de los Estados Unidos de América.
El Departamento de Información y Prensa de la institución detalló que Zavala es buscado en seguimiento al caso "Chiapas", por el que se desarrollaron allanamientos y ejecutaron órdenes de detención el 9 de diciembre de 2024.
De acuerdo con la oficina, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes realiza la investigación del caso "Chiapas" y, con la captura de Dany Zavala, el último de los cinco extraditables, se logra desarticular la estructura criminal dedicada a trasladar migrantes de diversas nacionalidades hacia territorio de EE. UU.
Operativo por caso "Chiapas"
En diciembre de 2024, el MP informó que la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes en coordinación con la Policía Nacional Civil, ejecutó 15 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en Huehuetenango, Quiché y Baja Verapaz en seguimiento a un caso que se encuentra bajo reserva judicial.
Añadió que este operativo denominado "Chiapas", se desarrollaba con apoyo de las fuerzas de seguridad y castrenses de Guatemala y delegados de HSI de Estados Unidos.
"Tiene como objetivo ejecutar ordenes de aprehensión relacionadas a delitos de asociación Ilícita, tráfico ilícito de personas y conspiración para cometer el delito de tráfico ilícito de personas. Además, se pretende ubicar a personas que son requeridas en extradición por parte de los Estados Unidos de América", señaló el departamento de Información y Prensa del ente investigador.
En tanto, el titular de la cartera de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó que como resultado de estas diligencias fueron capturadas seis personas, cuatro de ellas requeridas por Estados Unidos y con órdenes de extradición vigentes por el caso de Chiapas.
El funcionario añadió que el tema de los traficantes de personas es un flagelo muy grande en Guatemala, porque no solo es el tráfico de personas en condiciones que llevan a escenarios como el que ocurrió en 2021, donde un tráiler que trasladaba clandestinamente a unos 160 migrantes de diversas nacionalidades chocó contra un puente peatonal y generó la muerte de 56 de ellos, sino que se trata de ciudadanos que, buscando un mejor futuro, encuentra un futuro letal.