Trabajadores atrapados en ascensor del aeropuerto La Aurora

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó este jueves 7 de agosto con respecto a una falla que se presentó en uno de los ascensores del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.
Por medio de un comunicado, la entidad indicó que esta situación ocurrió a las 07:50 horas y generó que 10 colaboradores de la DGAC quedaran atrapados, por lo que se activaron los protocolos correspondientes.
De igual forma, se informó a la empresa proveedora (Tecnologías Smart Home S. A.) acerca de este incidente para que pudiera brindar el apoyo respectivo.
La respuesta inmediata implementada, que incluyó la intervención del Servicio de Extinción de Incendios (SEI), permitió que las personas afectadas fueran liberadas. Asimismo, se les brindó atención médica y se constató que se encuentran estables y sin complicaciones de salud.
"Durante toda la situación, personal médico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y de la Unidad de Control de Emergencias del aeropuerto atendieron a las personas afectadas, velando por su bienestar físico y emocional", aseguró la DGAC.
Ascensores recién instalados
Las gradas eléctricas y ascensores fueron instalados hace pocos meses en el Aeropuerto Internacional La Aurora, después de un proceso de espera en el que hubo necesidad de hacer cambios en los equipos porque no coincidían en cuanto a medidas con los espacios que deberían ocupar, entre otros factures.
Fue en febrero de este año que quedaron habilitados para ser utilizados por los cientos de viajeros que se movilizan a diario en la terminal aérea. Sin embargo, se han reportado ciertas situaciones que llevaron a que la DGAC solicitara la revisión respectiva a la empresa proveedora.
El pasado 5 de julio ocurrió también un incidente en uno de los ascensores, el cual se detuvo y afectó la movilidad de algunos usuarios. Aunque el caso fue atendido y se resolvió "en pocos minutos", según las autoridades.
En este contexto, el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, confirmó que la empresa responsable tuvo una visita a Guatemala para hacer la verificación y buscar soluciones. Añadió que todavía no se ha hecho efectivo el pago del contrato debido a los fallos reportados.
Tras los hechos de hoy, la DGAC recordó que la empresa privada tiene la obligación de brindar mantenimiento durante un período mínimo de tres años, así como garantizar el funcionamiento del equipo conforme a lo establecido en la ley.