 Accidente: Bus choca contra poste en ruta a El Salvador
Nacionales

Bus impacta contra poste en ruta a El Salvador

Los socorristas atienden a personas afectadas tras el accidente en el kilómetro 25.5.

La unidad de transporte colisionó contra un poste., Bomberos Voluntarios
La unidad de transporte colisionó contra un poste. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un accidente de tránsito ocurrió en horas de la mañana de este viernes 8 de agosto en el kilómetro 25.5 de la ruta a El Salvador. En el hecho se vio involucrado el conductor de un bus extraurbano.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, por causas no establecidas el piloto perdió el control del volante y colisionó contra un poste del alumbrado público.

Las imágenes compartidas por la institución reflejan que el fuerte impacto dejó múltiples daños materiales, tanto en la unidad de transporte como en la referida estructura, que quedó derribada y cayó sobre el vehículo accidentado.

Oscar Sánchez, vocero de la institución de emergencia, explicó que tres personas fueron evaluadas y atendidas por paramédicos, ya que presentan golpes en distintas partes del cuerpo. No fue necesario el traslado de los pacientes hacia algún centro asistencial, pues fueron estabilizados en el lugar.

El paso quedó parcialmente cerrado en el área, mientras las autoridades a cargo gestionan el retiro de los obstáculos para poder liberar en su totalidad la vía.

Trágico accidente en ruta a Santa Elena Barillas

En horas de la madrugada de este viernes se registró un accidente de tránsito que involucró a un microbús y un vehículo de transporte pesado. El hecho ocurrió en el kilómetro 33 de la ruta que conduce a Santa Elena Barrillas, Villa Canales.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron que siete personas resultaron heridas y dos murieron en el marco de este percance vial.

Los vehículos quedaron destruidos y fue necesario que los socorristas utilizaran equipo especial de rescate para extraer a algunos de los lesionados y los cuerpos de las víctimas mortales.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación. 

La información detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.

