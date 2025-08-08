 Transporte de carga rechaza multas en la capital
Nacionales

Cámara de Transporte de Carga rechaza anuncio de multas en la capital y pide diálogo

La Cámara solicitó un diálogo "abierto y constructivo" con la comuna capitalina y las autoridades gubernamentales.

Transporte de carga pesada Diciembre 2022,
Transporte de carga pesada Diciembre 2022

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga expresó su desacuerdo ante el comunicado difundido esta semana por la Municipalidad de Guatemala en el que se anunció que se impondrán multas contra los transportistas que obstruyan las principales vías de la Ciudad.

La comuna indicó que el miércoles 6 de agosto, los ingresos al municipio fueron bloqueados por aparentes fallas mecánicas en camiones de transporte pesado, afectando gravemente la rutina diaria de la población y generando importantes pérdidas económicas.

"Ante esta situación, el alcalde de la Ciudad de Guatemala ha instruido al Juzgado de Asuntos Municipales para imponer multas de hasta Q500,000 a estos camiones, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la duración de la obstrucción", indicó la entidad.

Añadió que la medida tiene como objetivo prevenir futuras interrupciones y exigir responsabilidad de los causantes; sin embargo, generó rechazo entre los transportistas, por lo que la Cámara emitió un comunicado en respuesta para dar a conocer su postura.

"Expresamos nuestro firme desacuerdo. (...) Desde nuestra perspectiva, esta medida resulta desproporcionada y carece de un análisis técnico profundo sobre las causas que pueden originar las fallas mecánicas en los vehículos de carga", se lee en el documento.

Agrega que estas situaciones, en muchos casos, obedecen a factores estructurales que requieren atención integral y soluciones coordinadas.

Municipalidad advierte de multas de hasta Q500 mil para transportistas

Varios vehículos del transporte pesado se reportaron con fallas en vías importantes de la capital.

Cámara solicita diálogo

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga hizo un llamado a la municipalidad de Guatemala para que actúe conforme a los principios de legalidad y transparencia, respetando el marco constitucional que, según expuso, exigen la debida publicación de acuerdos que introduzcan medidas coercitivas con impacto directo en los ciudadanos y sectores productivos.

De igual forma, instó a las autoridades municipales y al Gobierno central a convocar de manera "urgente" a un diálogo "abierto y constructivo" con las cámaras que representan al sector de carga para abordar el tema y diseñar políticas públicas enfocadas en la prevención, seguridad vial y desarrollo sostenible del transporte.

