 Detienen a presunto extorsionista en zona 11
Nacionales

Detienen a presunto extorsionista en parqueo de centro comercial

El sospechoso fue sorprendido cuando recogía un paquete que simulaba contener Q10 mil.

Compartir:
El presunto extorsionista fue sorprendido cuando recibía el paquete con el dinero requerido bajo amenazas., PNC
El presunto extorsionista fue sorprendido cuando recibía el paquete con el dinero requerido bajo amenazas. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que este viernes 8 de agosto fue capturado un presunto extorsionista en el parqueo de un centro comercial ubicado en la calzada Roosevelt, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

El reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC) detalla que el sospechoso fue sorprendido cuando recogía un paquete que simulaba contener 10 mil quetzales que le habían sido exigidos a una víctima.

Los agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) le dieron seguimiento al caso y detuvieron al sindicado para ponerlo a disposición de la justicia.

"Durante el operativo, los policías se situaron en lugares estratégicos y establecieron el momento que este hombre recibía el paquete que simulaba el dinero que era exigido bajo amenazas de muerte a una persona", señaló la institución.

Los agentes le decomisaron a este individuo un celular con el cual presuntamente realizaba las llamadas intimidatorias, por lo que inmediatamente fue puesto a disposición de un juzgado.

En Portada

Fuerte accidente entre microbús y vehículo pesado: hay dos fallecidos y varios heridost
Nacionales

Fuerte accidente entre microbús y vehículo pesado: hay dos fallecidos y varios heridos

06:13 AM, Ago 08
Municipal sigue sin ganar en Copa Centroamericana 2025t
Deportes

Municipal sigue sin ganar en Copa Centroamericana 2025

10:03 PM, Ago 07
TSE oficializa cancelación del partido FCN-Naciónt
Nacionales

TSE oficializa cancelación del partido FCN-Nación

07:20 AM, Ago 08
EE. UU. duplica millonaria recompensa por captura de Nicolás Madurot
Internacionales

EE. UU. duplica millonaria recompensa por captura de Nicolás Maduro

07:17 AM, Ago 08

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbolLiga NacionalEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecovideo viral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos