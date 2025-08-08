Detienen a presunto extorsionista en zona 11

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que este viernes 8 de agosto fue capturado un presunto extorsionista en el parqueo de un centro comercial ubicado en la calzada Roosevelt, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
El reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC) detalla que el sospechoso fue sorprendido cuando recogía un paquete que simulaba contener 10 mil quetzales que le habían sido exigidos a una víctima.
Los agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) le dieron seguimiento al caso y detuvieron al sindicado para ponerlo a disposición de la justicia.
"Durante el operativo, los policías se situaron en lugares estratégicos y establecieron el momento que este hombre recibía el paquete que simulaba el dinero que era exigido bajo amenazas de muerte a una persona", señaló la institución.
Los agentes le decomisaron a este individuo un celular con el cual presuntamente realizaba las llamadas intimidatorias, por lo que inmediatamente fue puesto a disposición de un juzgado.