 Extorsiones generan suspensión de proyectos en Chimaltenango
Nacionales

CIV presenta denuncia por extorsiones que paralizaron proyectos en Chimaltenango

"Esto no es un ataque al ministerio, es un ataque directo a la población", expresó el titular de Comunicaciones, Miguel Díaz.

Compartir:
El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, durante una citación en el Congreso este viernes 8 de agosto., CIV
El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, durante una citación en el Congreso este viernes 8 de agosto. / FOTO: CIV

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó este viernes 8 de agosto que fue presentada una denuncia en seguimiento al caso de extorsiones que han paralizado tres proyectos de infraestructura en el departamento de Chimaltenango.

"¡Rechazamos la extorsión que frena el desarrollo! Esto no es un ataque al ministerio, es un ataque directo a la población, a la que están afectando en su derecho de tener infraestructura vial en buen estado", afirmó el titular de la cartera, Miguel Díaz, durante una citación en el Congreso de la República donde se dio seguimiento a una serie de proyectos a cargo de esa entidad.

El funcionario agregó que ya estableció una línea de comunicación con el Ministerio de Gobernación para atender el caso de forma conjunta.

Tramos afectados por suspensión

Esta semana se conoció sobre la suspensión de actividades por parte de la empresa a cargo de los trabajos en el municipio de El Tejar, donde se construían 2.6 kilómetros de carretera. El CIV confirmó que, hasta ahora, se tenía un 40% de avance en esta obra.

En redes sociales se ha mencionado que detrás de esta situación habría un tema de vulnerabilidad para la compañía, pues aparentemente grupos delincuenciales le estarían exigiendo dinero bajo amenazas.

Foto embed
Los proyectos afectados forman parte del Plan Conecta 2025. - CIV

En ese contexto, durante la citación de este día en la sede del Congreso, el ministro de Comunicaciones se pronunció sobre el tema. El funcionario expresó su rechazo ante este tipo de situaciones que han llevado a detener la ejecución de proyectos viales en Chimaltenango, mismos que están siendo impulsados por el Fondo Social de Solidaridad (FSS).

Según el funcionario, los tramos donde ya no se pudo continuar con las labores son:

  • Santa Cruz Balanya: 2.89 km de concreto hidráulico (avance físico del 49%)
  • San Pedro Yepocapa: 3.15 km de concreto hidráulico (avance físico del 49%)
  • Calle Real de El Tejar: 2.6 km de concreto asfáltico (avance físico del 16.39%)

Díaz agregó que los proyectos afectados forman parte del Plan Conecta 2025, una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la conectividad vial y proporcionar a las comunidades acceso a servicios básicos, impulsando el desarrollo económico y social en todo el país.

En Portada

Cónsul sobre guatemaltecos en prisión de EE. UU.: La mayoría únicamente tienen irregularidad migratoria y no ha cometido delitost
Nacionales

Cónsul sobre guatemaltecos en prisión de EE. UU.: "La mayoría únicamente tienen irregularidad migratoria y no ha cometido delitos"

12:52 PM, Ago 08
Guatemala Sub-15 cae ante Puerto Rico en semifinales de la Liga Bt
Deportes

Guatemala Sub-15 cae ante Puerto Rico en semifinales de la Liga B

02:15 PM, Ago 08
Dan seguimiento a traslado incompleto de expediente del caso de Melisa Palaciost
Nacionales

Dan seguimiento a traslado incompleto de expediente del caso de Melisa Palacios

11:39 AM, Ago 08
Día del Gato: ¿Por qué se celebra el 8 de agosto?t
Tendencias

Día del Gato: ¿Por qué se celebra el 8 de agosto?

02:31 PM, Ago 08

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbol#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos