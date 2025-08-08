Extorsiones generan suspensión de proyectos en Chimaltenango

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó este viernes 8 de agosto que fue presentada una denuncia en seguimiento al caso de extorsiones que han paralizado tres proyectos de infraestructura en el departamento de Chimaltenango.
"¡Rechazamos la extorsión que frena el desarrollo! Esto no es un ataque al ministerio, es un ataque directo a la población, a la que están afectando en su derecho de tener infraestructura vial en buen estado", afirmó el titular de la cartera, Miguel Díaz, durante una citación en el Congreso de la República donde se dio seguimiento a una serie de proyectos a cargo de esa entidad.
El funcionario agregó que ya estableció una línea de comunicación con el Ministerio de Gobernación para atender el caso de forma conjunta.
Tramos afectados por suspensión
Esta semana se conoció sobre la suspensión de actividades por parte de la empresa a cargo de los trabajos en el municipio de El Tejar, donde se construían 2.6 kilómetros de carretera. El CIV confirmó que, hasta ahora, se tenía un 40% de avance en esta obra.
En redes sociales se ha mencionado que detrás de esta situación habría un tema de vulnerabilidad para la compañía, pues aparentemente grupos delincuenciales le estarían exigiendo dinero bajo amenazas.
En ese contexto, durante la citación de este día en la sede del Congreso, el ministro de Comunicaciones se pronunció sobre el tema. El funcionario expresó su rechazo ante este tipo de situaciones que han llevado a detener la ejecución de proyectos viales en Chimaltenango, mismos que están siendo impulsados por el Fondo Social de Solidaridad (FSS).
Según el funcionario, los tramos donde ya no se pudo continuar con las labores son:
- Santa Cruz Balanya: 2.89 km de concreto hidráulico (avance físico del 49%)
- San Pedro Yepocapa: 3.15 km de concreto hidráulico (avance físico del 49%)
- Calle Real de El Tejar: 2.6 km de concreto asfáltico (avance físico del 16.39%)
Díaz agregó que los proyectos afectados forman parte del Plan Conecta 2025, una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la conectividad vial y proporcionar a las comunidades acceso a servicios básicos, impulsando el desarrollo económico y social en todo el país.