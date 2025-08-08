Cancelación del partido FCN-Nación: TSE oficializa decisión

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó la cancelación del partido político Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), con el cual llegó Jimmy Morales a la presidencia de la República tras resultar ganador en las elecciones generales de 2019.
Por medio de una publicación en el diario oficial, la Dirección General del Registro de Ciudadanos del órgano electoral informó que, con base a lo preceptuado en el artículo 93 literal b) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, emitió la resolución número SRC-R-330-2024 RJMJ/mmco, el cinco de junio de 2024, mediante la cual se resolvió la cancelación de la organización política.
"En virtud de lo dispuesto en los artículos 94 y 95 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y 22 de su Reglamento, el nombre y símbolo o emblema del partido cancelado, no podrá ser utilizado ni registrado por ninguna organización política antes de diez años de cancelada su inscripción", se lee en el edicto difundido por la entidad.
Agrega que esta resolución debe trasladarse al Departamento de Organizaciones Políticas para que proceda a efectuar las anotaciones correspondientes, toda vez que, diga resolución causó firmeza, debiéndose realizar las publicaciones de Ley.
El documento publicado está firmado por el director de la Dirección General del Registro de Ciudadanos, Sergio Escobar; y la secretaria de la referida dirección, María Cordón.
Cancelación de FCN-Nación
Años atrás, cuando se inició el proceso de cancelación del partido FCN-Nación, el TSE resaltó que la decisión se debía a la infracción a las normas que regulan el financiamiento a los partidos políticos en actividades permanentes y campañas electorales.
Por su parte, el entonces secretario general del partido, Javier Hernández, aseguró que la cancelación no procedía y aseguró que el órgano electoral estaba tratando de cancelar a las agrupaciones que no eran afines a la entidad. "Tenemos un Tribunal Supremo Electoral sesgado", dijo en cierta ocasión en 2019.
En tanto, poco antes de que surgieran tales declaraciones, una investigación había sido presentada por el Ministerio Público y la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en la que se mencionaban posibles irregularidades en el financiamiento electoral del partido. En el caso se encuentran señalados al menos cinco empresarios, varios exfuncionarios y particulares.
Según las averigauciones, para la campaña electoral de 2015 se habrían recibido y utilizado fondos que no fueron reportados ante el TSE, contraviniendo lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El extitular de la CICIG, Iván Velásquez, dijo en su momento que, independientemente de la procedencia de los fondos, ta sean del crimen organizado o de financistas privados, ocultar su origen y utilizar vías alternas para que lleguen a determinado partido causa daño a la democracia y vulnera la independencia de quienes tienen en sus manos decisiones de política pública, lo cual afecta a todos los habitantes.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7