 Bomberos Voluntarios celebran 74 años con una demostración
Bomberos Voluntarios celebran 74 años con una demostración

Niños y adultos acudieron a la Plaza de la Constitución para tener una reunión con los Bomberos Voluntarios, que festejaron su aniversario 74.

-
74aniversarioBomberosVoluntarios(2) / FOTO:

Los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios festejaron su 74 aniversario con una actividad de acercamiento a la ciudadanía, durante la tarde de este sábado 9 de agosto de 2025. Los uniformados se ubicaron en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, para hacer una exhibición de habilidades y compartir un momento con los guatemaltecos que pasaron por el lugar.

Los rescatistas describieron, en sus cuentas de redes sociales, que durante la actividad los niños y adultos saludaron a los Bomberos Voluntarios, mientras mostraban su equipo y enseñaban a los asistentes como utilizarlo, así como ellos lo hacen al momento de cubrir emergencias.

Grandes y pequeños pudieron disfrutar un encuentro cercano con el qué hacer de los Bomberos Voluntarios. | Bomberos Voluntarios

Durante la convivencia, los guatemaltecos aprovecharon para conocer a una parte del recurso humano de esta institución; en ese lugar, los pequeños alimentaron su curiosidad bomberil al disfrutar de experiencias como subir a una de las grúas de los rescatistas. Los asistentes pudieron probarse uniformes, cascos, mascarillas contra el gas y ver de cerca la operación de mangueras para apagar incendios.

Demostración y uso de equipo bomberil

Dentro de las demostraciones, los técnicos en urgencias médicas le mostraron a los pequeños y grandes el uso de equipos de buceo, para el rescate de personas en el agua. La actividad concentró a varias personas en la referida plaza, quienes acudieron movidos por la curiosidad.

Dentro de las exhibiciones de destrezas, los bomberos descendieron desde una grúa, utilizando lazos y equipo especial. Para esta demostración, la grúa se elevó varios metros, para que uno de los rescatistas bajara utilizando sus habilidades y un lazo instalado en el centro de la Plaza de la Constitución, frente a la Catedral Metropolitana.

Los rescatistas recordaron que esa institución fue creada un 16 de agosto de 1951, por lo que aprovecharon este sábado 9 de agosto de 2025 para festejar junto a la población. Los uniformados se ubicaron en el referido lugar desde las 14:00 horas para la actividad denominada "Un Día con los Bomberos Voluntarios".

