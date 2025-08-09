 Este sábado arranca la Feria de Jocotenango en la zona 2
Nacionales

Municipalidad de Guatemala habilita parqueos gratuitos para visitantes de la Feria de Jocotenango

La Municipalidad de Guatemala anunció la habilitación de parqueos gratuitos para quienes visiten la Feria de Jocotenango.

Compartir:
-
Todo está listo para el comienzo de la Feria de Jocotenango. / FOTO: Omar Solís.

La Feria de Jocotenango abre sus puertas este sábado 9 de agosto de 2025 en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, en la Avenida Simeón Cañas, donde cientos de locales de comida típica, juegos y otras distracciones harán gala de presencia para deleitar a los cientos de guatemaltecos que se esperan desde el primer día. En sus redes sociales, la Municipalidad de Guatemala informó que para este año, el evento se desarrollará del 9 de agosto al 17 del mismo mes.

El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, publicó una invitación para que todos los guatemaltecos sean parte de la Feria de Jocotenango 2025 que arranca este sábado 9 de agosto en la zona 2 de la capital. El jefe edil hizo énfasis en que esta celebración es un espacio para llegar con amigos y con toda la familia, para disfrutar de la gastronomía del lugar.

La Municipalidad de Guatemala informó por medio de sus redes sociales que los horarios de la feria para este año serán de 10:00 a 22:00 horas. Además, la corporación municipal capitalina explicó que podrá al servicio varios estacionamientos gratuitos, desde donde habrá servicio de transporte público para llegar al Hipódromo del Norte.

Feria de Jocotenango es una fiesta

En sus redes sociales, Quiñónez enfatizó que la Feria de Jocotenango es una de las tradiciones más queridas por los guatemaltecos porque es parte de las tradiciones y también un motivo de alegría para los visitantes. "Una ciudad que avanza, también es una ciudad que celebra", opinó el jefe edil.

Dentro de los valores que promueve la Feria de Jocotenango están los religiosos, porque la festividad se celebra en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala. En ese contexto, el día de mayor celebración y de mayor afluencia de personas es el 15 de agosto, cuando se otorga un feriado a los trabajadores del sector formal.

Los preparativos para esta feria empezaron desde la primera semana de agosto, cuando cientos de comerciantes iniciaron el proceso para instalar sus locales, hechos a base de madera y láminas. Dentro de estos espacios se pueden destacar los juegos como la lotería, el tiro al blanco, las ventas de churros, manzanas con miel y juegos tradicionales como la rueda de Chicago, montaña rusa, sillas voladoras y carritos locos, entre otros.

Ubicación de los parqueos gratuitos

La Municipalidad de Guatemala publicó en sus redes sociales que en total habilitará tres estacionamientos sin costo para los ciudadanos que quieran disfrutar de la Feria de Jocotenango. Uno de ellos estará instalado en la sede central del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ubicado en la 22 calle, entre 6a. Y 7a. avenidas de la zona 1. Este espacio estará disponible los siguientes días, en horario de 10:00 a 20:00 horas:

  • Sábados 9 y 16 de agosto,
  • Domingos 10 y 17 de agosto,
  • Viernes 15 de agosto de 2025.

El segundo parqueo disponible será el de la Municipalidad de Guatemala, que estará habilitado los siguientes días, en horario de 10:00 a 20:00 horas:

  • Sábados 9 y 16 de agosto,
  • Domingos 10 y 17 de agosto,
  • Viernes 15 de agosto de 2025.

El campus de la Universidad Mariano Gálvez, en la zona 2 capitalina, también tendrá espacio para 500 vehículos en el mismo horario, funcionando los siguientes días:

  • Domingos 10 y 17 de agosto,
  • Viernes 15 de agosto de 2025.

En Portada

Conred continúa acciones por secuencia sísmica en Jutiapat
Nacionales

Conred continúa acciones por secuencia sísmica en Jutiapa

08:18 AM, Ago 09
Hernán Medford será nuevo técnico de Heredianot
Deportes

Hernán Medford será nuevo técnico de Herediano

07:26 AM, Ago 09
Zelenski busca apoyo en los líderes europeos tras confirmarse la cumbre Trump-Putint
Internacionales

Zelenski busca apoyo en los líderes europeos tras confirmarse la cumbre Trump-Putin

08:22 AM, Ago 09
¿La Hora de la Desaparición es una historia real? Esto es lo que se sabet
Farándula

¿La Hora de la Desaparición es una historia real? Esto es lo que se sabe

08:31 AM, Ago 09

Temas

GuatemalaSismosFútbol#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecovideo viralsecuenciasismos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos