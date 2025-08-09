Este sábado arranca la Feria de Jocotenango en la zona 2

La Feria de Jocotenango abre sus puertas este sábado 9 de agosto de 2025 en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, en la Avenida Simeón Cañas, donde cientos de locales de comida típica, juegos y otras distracciones harán gala de presencia para deleitar a los cientos de guatemaltecos que se esperan desde el primer día. En sus redes sociales, la Municipalidad de Guatemala informó que para este año, el evento se desarrollará del 9 de agosto al 17 del mismo mes.
El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, publicó una invitación para que todos los guatemaltecos sean parte de la Feria de Jocotenango 2025 que arranca este sábado 9 de agosto en la zona 2 de la capital. El jefe edil hizo énfasis en que esta celebración es un espacio para llegar con amigos y con toda la familia, para disfrutar de la gastronomía del lugar.
La Municipalidad de Guatemala informó por medio de sus redes sociales que los horarios de la feria para este año serán de 10:00 a 22:00 horas. Además, la corporación municipal capitalina explicó que podrá al servicio varios estacionamientos gratuitos, desde donde habrá servicio de transporte público para llegar al Hipódromo del Norte.
Feria de Jocotenango es una fiesta
En sus redes sociales, Quiñónez enfatizó que la Feria de Jocotenango es una de las tradiciones más queridas por los guatemaltecos porque es parte de las tradiciones y también un motivo de alegría para los visitantes. "Una ciudad que avanza, también es una ciudad que celebra", opinó el jefe edil.
Dentro de los valores que promueve la Feria de Jocotenango están los religiosos, porque la festividad se celebra en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala. En ese contexto, el día de mayor celebración y de mayor afluencia de personas es el 15 de agosto, cuando se otorga un feriado a los trabajadores del sector formal.
Los preparativos para esta feria empezaron desde la primera semana de agosto, cuando cientos de comerciantes iniciaron el proceso para instalar sus locales, hechos a base de madera y láminas. Dentro de estos espacios se pueden destacar los juegos como la lotería, el tiro al blanco, las ventas de churros, manzanas con miel y juegos tradicionales como la rueda de Chicago, montaña rusa, sillas voladoras y carritos locos, entre otros.
Ubicación de los parqueos gratuitos
La Municipalidad de Guatemala publicó en sus redes sociales que en total habilitará tres estacionamientos sin costo para los ciudadanos que quieran disfrutar de la Feria de Jocotenango. Uno de ellos estará instalado en la sede central del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ubicado en la 22 calle, entre 6a. Y 7a. avenidas de la zona 1. Este espacio estará disponible los siguientes días, en horario de 10:00 a 20:00 horas:
- Sábados 9 y 16 de agosto,
- Domingos 10 y 17 de agosto,
- Viernes 15 de agosto de 2025.
El segundo parqueo disponible será el de la Municipalidad de Guatemala, que estará habilitado los siguientes días, en horario de 10:00 a 20:00 horas:
- Sábados 9 y 16 de agosto,
- Domingos 10 y 17 de agosto,
- Viernes 15 de agosto de 2025.
El campus de la Universidad Mariano Gálvez, en la zona 2 capitalina, también tendrá espacio para 500 vehículos en el mismo horario, funcionando los siguientes días:
- Domingos 10 y 17 de agosto,
- Viernes 15 de agosto de 2025.