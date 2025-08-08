GALERÍA. Este fin de semana inicia la feria de Jocotenango

Este fin de semana dará inicio la tradicional Feria de Jocotenango en la zona 2 de la capital, los distintos comerciantes y vendedores realizan los últimos preparativos para recibir a miles de guatemaltecos a partir de este sábado 9 de agosto.
Este evento, que rinde homenaje a la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala, promete una semana llena de cultura, juegos, gastronomía y devoción. La famosa feria, con más de cuatro siglos de historia, reúne a miles de personas año con año.
En un recorrido que realizó Emisoras Unidas se pudo constatar que la mayor parte de negocios están preparados para recibir a los visitantes a partir de las 10:00 A.M. de este sábado.
La Feria de Jocotenango, que es dedicada a la Virgen de la Asunción, se celebrará del 9 al 17 de agosto de 2025. Durante esos días, la Avenida Simeón Cañas y el Hipódromo del Norte se convertirán en un colorido corredor lleno de sabores, música y devoción.
La primera celebración de la feria en honor a la Virgen de la Asunción fue en 1550, según historiadores. Aunque se hizo en una comunidad de Chinautla, no en la zona 2 como es la tradición.
El motivo fue que en la antigua, Parroquia Vieja se exhibía una imagen de la virgen y en su honor se hizo la primera feria.
En el siglo XVII, con la construcción de la Ermita de Nuestra Señora del Carmen se definió la celebración religiosa. Además, otro festejo se hizo en Jocotenango, Sacatepéquez.
Traslado de la ciudad
Debido al terremoto de Santa Marta en 1773 la actividad se vio interrumpida. Fue entonces cuando la ciudad se traslada al Valle de la Ermita.
Los pobladores católicos solicitaron a las autoridades la construcción de una plaza y fue así como se edificó la Plaza de Jocotenango. Luego vino la extensión de las avenidas Simeón Cañas, así como la construcción del Hipódromo del Norte en 1873.
En 1928 el presidente Lázaro Chacón nacionalizó la Feria de Jocotenango y fue instaurado el 13, 14 y 15 de agosto para la celebración en honor a la virgen.
La diversión, los juegos mecánicos
Los juegos mecánicos como la Rueda de Chicago y otros se instalaron después de los 80, según historiadores. Las atracciones también incluyen los deliciosos platillos y bebidas que degustan miles de guatemaltecos.
La tradicional procesión con la imagen de la Virgen de la Asunción recorrerá las calles este 15 de agosto de 2022 desde las 7:00 horas.
Los asistentes podrán disfrutar de juegos mecánicos, actividades culturales, venta de dulces típicos, artesanías, comida tradicional y presentaciones artísticas.
Con información de Omar Solis, Emisoras Unidas Digital