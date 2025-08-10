Conred suma 239 emergencias por la nueva secuencia sísmica

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este domingo 10 de agosto de 2025 que actualmente suman 239 las emergencias atendidas por la secuencia sísmica que se originó en el territorio de Jutiapa. La entidad añadió que actualmente "continúa realizando evaluaciones y acciones de respuesta por las emergencias registradas, debido a la secuencia sísmica del martes 29 de julio".
La coordinadora añadió que ese total de eventos han sido atendidos por las instituciones que conforman el sistema de Conred. Asimismo, precisó que estos incidentes han afectado a 20 mil 966 personas en los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa y Escuintla.
Números en detalle
De las 20 mil 966 personas afectadas, Conred señaló que hay un total de 4 mil 831 damnificadas; evacuadas, 11 mil 750; albergadas, 2 mil 036 y 323 que permanecen en albergues oficiales. Por el momento, no se reportan personas heridas o desaparecidas, aunque tras el sismo del martes 29 de julio, de 5.8 grados, se reportaron dos fallecidos y 26 hospitalizados.
Los anteriores números se traducen en un total de 3 mil 831 familias afectadas y 4 mil 831 damnificadas. En el tema de infraestructura particular, Conred reporta 32 casas en riesgo, 1,129 viviendas con daño leve, 2 mil 273 residencias con daño moderado y un mil 429 con daño severo.
Sin embargo, Conred aclaró que los datos publicados recientemente están sujetos a cambios y que el contenido de su reporte de este domingo se irá actualizando y complementando, conforme se realicen las evaluaciones técnicas adicionales por parte de las instituciones que integran el sistema Conred.