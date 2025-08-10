 Conred suma 239 emergencias por la nueva secuencia sísmica
Nacionales

Conred suma 239 emergencias por la nueva secuencia sísmica

La entidad también confirmó que los eventos relacionados con la secuencia sísmica en Jutiapa han afectado a más de 20 mil personas en cuatro departamentos.

Compartir:
-
Autoridades continúan evaluando los estragos de la secuencia sísmica en Jutiapa. / FOTO: Archivo.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este domingo 10 de agosto de 2025 que actualmente suman 239 las emergencias atendidas por la secuencia sísmica que se originó en el territorio de Jutiapa. La entidad añadió que actualmente "continúa realizando evaluaciones y acciones de respuesta por las emergencias registradas, debido a la secuencia sísmica del martes 29 de julio".

La coordinadora añadió que ese total de eventos han sido atendidos por las instituciones que conforman el sistema de Conred. Asimismo, precisó que estos incidentes han afectado a 20 mil 966 personas en los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa y Escuintla.

Sorprenden a automovilista con un cepo en el baúl de su vehículo en Antigua Guatemala

La PMT advirtió que este tipo de acciones pueden ser consideradas como intento de hurto o robo.

Números en detalle

De las 20 mil 966 personas afectadas, Conred señaló que hay un total de 4 mil 831 damnificadas; evacuadas, 11 mil 750; albergadas, 2 mil 036 y 323 que permanecen en albergues oficiales. Por el momento, no se reportan personas heridas o desaparecidas, aunque tras el sismo del martes 29 de julio, de 5.8 grados, se reportaron dos fallecidos y 26 hospitalizados.

Los anteriores números se traducen en un total de 3 mil 831 familias afectadas y 4 mil 831 damnificadas. En el tema de infraestructura particular, Conred reporta 32 casas en riesgo, 1,129 viviendas con daño leve, 2 mil 273 residencias con daño moderado y un mil 429 con daño severo.

Sin embargo, Conred aclaró que los datos publicados recientemente están sujetos a cambios y que el contenido de su reporte de este domingo se irá actualizando y complementando, conforme se realicen las evaluaciones técnicas adicionales por parte de las instituciones que integran el sistema Conred.

En Portada

Marina de Guatemala intercepta dos embarcaciones con cargamento ilícito frente a costas del Pacíficot
Nacionales

Marina de Guatemala intercepta dos embarcaciones con cargamento ilícito frente a costas del Pacífico

05:29 PM, Ago 10
Emily Padilla da el primer oro a Guatemala en Juegos Panamericanos Juniort
Deportes

Emily Padilla da el primer oro a Guatemala en Juegos Panamericanos Junior

07:07 PM, Ago 10
Muertos y heridos por terremoto en Turquíat
Internacionales

Muertos y heridos por terremoto en Turquía

03:47 PM, Ago 10
Erick Lemus: Fue un partido sufrido, como son los clásicost
Deportes

Erick Lemus: "Fue un partido sufrido, como son los clásicos"

08:38 PM, Ago 10

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SismosDonald Trumpredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos