Especialistas evalúan vía férrea al sur del país

El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz, dio a conocer que, a solicitud del Gobierno, a inicios de este año una comisión de especialistas y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos llevaron a cabo un recorrido en todo el sistema y vía férrea entre Escuintla y Puerto Quetzal.
Además, durante la conferencia de prensa semanal "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el funcionario detalló que se utilizaron drones para determinar dónde estaba ubicada la mayor parte de la vía férrea, como parte del desarrollo de proyectos ferroviarios
Según sus palabras, el objetivo es que el país conozca las capacidades y desafíos del gobierno para poner en marcha el sistema de metro y cómo iniciar los estudios de factibilidad para una red ferroviaria eficiente y adecuada a estos tiempos.
De acuerdo con el ministro, ya se cuenta con las conclusiones preliminares de los estudios realizados por la delegación y el proyecto tendrá la misma ruta que la aplicada en Puerto Quetzal.