 Especialistas evalúan vía férrea al sur del país
Nacionales

Especialistas evalúan vía férrea al sur del país

Los expertos del Cuerpo de Ingenieros de EE. UU. se han sumado a la verificación del sistema y vía férrea en Guatemala.

Compartir:
El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, durante una conferencia en el Palacio Nacional., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, durante una conferencia en el Palacio Nacional. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz, dio a conocer que, a solicitud del Gobierno, a inicios de este año una comisión de especialistas y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos llevaron a cabo un recorrido en todo el sistema y vía férrea entre Escuintla y Puerto Quetzal.

Además, durante la conferencia de prensa semanal "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el funcionario detalló que se utilizaron drones para determinar dónde estaba ubicada la mayor parte de la vía férrea, como parte del desarrollo de proyectos ferroviarios

Según sus palabras, el objetivo es que el país conozca las capacidades y desafíos del gobierno para poner en marcha el sistema de metro y cómo iniciar los estudios de factibilidad para una red ferroviaria eficiente y adecuada a estos tiempos.

De acuerdo con el ministro, ya se cuenta con las conclusiones preliminares de los estudios realizados por la delegación y el proyecto tendrá la misma ruta que la aplicada en Puerto Quetzal.

En Portada

Estudiantes de Usac rechazan designación de directort
Nacionales

Estudiantes de Usac rechazan designación de director

02:20 PM, Ago 11
Extécnicos de Liga Nacional dirigirán en Costa Rica y Hondurast
Deportes

Extécnicos de Liga Nacional dirigirán en Costa Rica y Honduras

01:59 PM, Ago 11
Ligan a proceso a investigador del MP implicado en cobros ilícitost
Nacionales

Ligan a proceso a investigador del MP implicado en cobros ilícitos

01:20 PM, Ago 11
Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguezt
Farándula

Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguez

11:45 AM, Ago 11

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trumpredes socialesSeguridadSismos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos