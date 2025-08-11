 Expatrulleros protestan frente al Congreso para exigir aprobación de ley
Nacionales

Expatrulleros protestan frente al Congreso para exigir aprobación de ley

Los manifestantes piden que los diputados aprueben la propuesta de ley que les otorgaría un beneficio económico.

El grupo de expatrulleros mantiene un plantón frente al Congreso., Omar Solís/Emisoras Unidas
El grupo de expatrulleros mantiene un plantón frente al Congreso. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Un grupo de expatrulleros salió a las calles de la Ciudad de Guatemala este lunes 11 de agosto para manifestar con el objetivo de exigir a las autoridades del Congreso de la República que sea aprobada una iniciativa de ley.

Los ciudadanos llegaron procedentes de distintos departamentos y se reunieron desde tempranas horas en la Plaza de la Constitución, zona 1, para salir desde ese punto con rumbo al Congreso de la República. La marcha se inició poco después de las 08:00 horas y recorrió varias calles y avenidas.

El grupo de manifestantes concluyó su recorrido frente a la sede del Legislativo, donde mantiene un plantón. Sus dirigentes utilizan megáfonos para hacerse escuchar y expresan la necesidad de que los diputados avalen la iniciativa 6570.

"Buscamos que esta propuesta de ley sea aprobada y leída en el Congreso y cuente con más de 81 votos para que sea una realidad", indicaron los expatrulleros.

Agregaron que la entrada en vigencia de la Ley de Temporal de Desarrollo Integral les permitiría recibir un pago de Q1 mil mensuales.

