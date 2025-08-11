 Manifestantes bloquean carretera en San Marcos
Nacionales

Manifestantes bloquean carretera en San Marcos

Los ciudadanos permanecen en el Km. 241 y exigen la reparación de un tramo vial.

Los manifestantes bloquean la carretera en el ingreso a Sipacapa, San Marcos., Emisoras Unidas Departamentales
Los manifestantes bloquean la carretera en el ingreso a Sipacapa, San Marcos. / FOTO: Emisoras Unidas Departamentales

Un grupo de personas mantiene un bloqueo este lunes 11 de agosto en el kilómetro 241 de la entrada del municipio de Sipacapa, San Marcos, tramo que conecta hacia los departamentos de Quetzaltenango y Huehuetenango.

Los manifestantes se presentaron a este sector desde horas de la madrugada. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) confirmó la presencia de los ciudadanos e indicó que están bloqueando el paso en ambos sentidos de la vía.

De acuerdo con la información compartida sobre esta situación, el objetivo de la protesta es hacer una serie de peticiones a las autoridades, la principal de estas es exigir la reparación de ese tramo carretero, pues quienes participan en el bloqueo afirman que este presenta serios daños.

CIV se pronuncia

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se pronunció con respecto a la protesta que se lleva a cabo en el kilómetro 241. Aseguró que el proyecto de mantenimiento que exigen los manifestantes ya fue adjudicado y está próximo a desarrollarse en el transcurso de estas semanas.

Además, la cartera indicó que se está trabajando en la adjudicación del proyecto completo de la estructura de pavimento en los tramos afectados.

Por aparte, Comunicaciones instó a quienes bloquean a no afectar la economía y desistir de estas acciones, asegurando que las autoridades están conscientes de la situación en ese sector, por lo que está como una de las prioridades para ser atendida.

