 VIDEO. Cámara capta múltiple colisión en ruta al Atlántico
Nacionales

VIDEO. Cámara capta múltiple colisión en ruta al Atlántico

Así ocurrió el accidente de tránsito en ruta al Atlántico que dejó cinco personas heridas, la tarde de este lunes.

Cámara capta accidente de tránsito., Captura de pantalla
Cámara capta accidente de tránsito. / FOTO: Captura de pantalla

Una cámara de vigilancia captó la tarde de este lunes 11 de agosto, el momento en que el conductor de un vehículo del transporte pesado pierde el control y choca contra otros seis vehículos incluidos dos camiones en el kilómetro 10.5 de la ruta al Atlántico, informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales respondieron a múltiples llamados de emergencia, tras la múltiple colisión por lo que se dirigieron al lugar y localizaron a varias personas quienes recibieron atención y tras ser estabilizadas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. 

De acuerdo con el intendente de la PMT, Amilcar Montejo, bomberos atendieron a cuatro personas en el lugar, y seis que sufrieron distintos traumas y lesiones fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. 

La PMT reporta circulación vehicular lenta en el lugar, además informaron que se encuentra un carril habilitado en ambos sentidos. 

Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas, para evitar complicaciones. 

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, se pronunció a través de X, sobre dicho accidente de tránsito. 

"Hace unos meses, algunos aplaudían las reformas a la Ley de Tránsito que limitaron a las municipalidades para actuar en las Rutas Nacionales y Centroamericanas del país. Hoy, las consecuencias están a la vista: vehículos viejos, sin supervisión circulando sin control, provocando accidentes y caos. Cuando se eliminan los controles, se multiplican los riesgos. Menos controles significan más accidentes.",  manifestó Quiñónez. 

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald Trumpredes socialesSeguridadSismos
