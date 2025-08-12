Disparan contra camiones repartidores; una persona muere

Los trabajadores de dos camiones repartidores de bebidas fueron víctimas de ataques armados ocurridos esta madrugada en dos puntos de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Como resultado de estos hechos de violencia se confirmó la muerte de una persona.
Los Bomberos Municipales informaron que recibieron varias llamadas de alerta y al acudir al lugar establecen que es un ataque armado contra los tripulantes de dos camiones.
El primer camión fue hallado en la Calzada Atanasio Tzul y 19 Calle Zona 12, donde los tripulantes resultaron ilesos y únicamente fueron atendidos con crisis nerviosa.
Mientras tanto, los socorristas informaron que evalúan al piloto de un segundo camión en la Calzada Atanasio Tzul y 20 Calle, zona 12 capitalina, constatando que ya no contaba con signos vitales.
"Falleció por heridas provocadas con arma de fuego en la región del cuello, por lo que los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes", indicó la entidad de socorro.
La persona fallecida fue identificada como por sus compañeros de labores como Fredy Aroldo Gonzales Juárez.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7