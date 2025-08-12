 Gobierno se pronuncia por sentencia en Caso Hogar Seguro
Nacionales

Gobierno se pronuncia por sentencia en Caso Hogar Seguro

El Tribunal condenó a seis exfuncionarios y ordenó investigar al expresidente Jimmy Morales, por la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

audiencia de lectura de sentencia del caso Hogar Seguro., Foto Omar Solís
audiencia de lectura de sentencia del caso Hogar Seguro. / FOTO: Foto Omar Solís

El Gobierno de la República de Guatemala se pronunció este martes 12 de agosto, sobre el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal en el que se determinado la responsabilidad de seis exfuncionarios y ha ordenado la investigación de otros por la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la cual fallecieron 41 niñas y adolescentes y otras 15 resultaron gravemente heridas. 

"Este hecho marca un antes y un después en la forma en la que, como Estado, debemos garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. El Gobierno de la República reconoce la importancia de este fallo y la lucha de las víctimas y sus familias por alcanzar justicia. Más allá de la solidaridad que debe caracterizar el comportamiento de todo funcionario público, asumimos el compromiso de hacer todo lo que esté al alcance para que tragedias como estas no se repitan.", indicó el Gobierno a través de un comunicado. 

El Gobierno agregó que la protección a las niñas, niños y adolescentes es prioridad nacional. "Debe de ser integral, sin dejar a ninguno atrás: con seguridad, con educación, con oportunidades y con igualdad. Hoy es el Día Internacional de la Juventud y, más que conmemorar, este momento nos invita a reflexionar sobre su significado en el contexto nacional.", agregó el Gobierno. 

La vicepresidenta, Karin Herrera, manifestó que la sentencia del Caso Hogar Seguro, sienta un precedente importante para que el Estado proteja a la niñez y adolescencia. 

"Que se alcance la reparación para las sobrevivientes y las familias de las niñas y adolescentes víctimas y que se tomen medidas para que una tragedia así no se vuelva a repetir. Queda esperar a que concluya el proceso y la sentencia quede en firme.", manifestó Herrera. 

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal impuso penas de entre seis y 25 años de prisión contra seis de los siete procesados por la tragedia. 

Además, el tribunal absolvió a Harold Flores, exfuncionario de la Procuraduría General de la Nación, por considerar que no se presentó la prueba suficiente con relación a los delitos que le atribuía el Ministerio Público (MP).

Los hechos con los que se vinculan ocurrieron el 8 de marzo de 2017 durante un incendio dentro de un aula en un refugio estatal denominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado a las afueras de la ciudad de Guatemala.

Las menores fueron encerradas en una pequeña aula del hogar después de haber escapado una noche anterior del lugar denunciado malos tratos e incluso supuesta trata de personas.

Tribunal ordena investigar al expresidente Jimmy Morales por caso “Hogar Seguro”

El exmandatario estaba en el cargo en el momento de la tragedia que cobró la vida de 41 menores de edad y fue mencionado en varias ocasiones durante el juicio del caso.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

