Tres heridos, incluido un policía, tras incidente armado en zona 12

Tres personas, incluido un policía, resultaron heridas en el marco de un incidente armado ocurrido en horas de la mañana de este miércoles 13 de agosto en la avenida Petapa y 2ª calle de la zona 12, Ciudad de Guatemala, en cercanías de un mercado.
De forma preliminar se conoció que este hecho estaría relacionado con un enfrentamiento entre presuntos extorsionistas y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que patrullaban en el sector.
Las múltiples detonaciones de proyectiles de arma de fuego alertaron a los vecinos y transeúntes, quienes se comunicaron de inmediato con el cuerpo de Bomberos Municipales para solicitar ayuda debido a que había personas heridas.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a tres personas que presentaban impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Se trataba de dos civiles y un agente de la PNC.
"Los pacientes fueron atendidos por el personal de Bomberos Municipales, que posteriormente los trasladó a diferentes centros asistenciales debido a su estado de salud", indicó un portavoz de la institución de socorro.
Agregó que los dos particulares fueron ingresados a la emergencia del hospital Roosevelt. Mientras tanto, el agente policial fue llevado al seguro social.