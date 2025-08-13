 Ingreso de remesas a Guatemala crece un 18,1%
Nacionales

Ingreso de remesas a Guatemala crece un 18,1%

El Salvador, Guatemala y Honduras han recibido más de 22.700 millones en remesas en 2025.

Remesas., Foto EFE
Remesas. / FOTO: Foto EFE

Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, sumaron 22.765,1 millones de dólares (19.502,86 millones de euros) en el primer semestre de 2025, según datos obtenidos este martes por EFE.

Los datos recabados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que esta cifra es superior en 3.764,1 millones de dólares a los 19.001 millones de dólares registrados en el mismo lapso de 2024.

Del total de remesas recibidas, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, 4.837,7 millones de dólares (21,3 %) fueron recibidos por El Salvador, 12.127,6 millones (53,3 %) por Guatemala y 5.799,8 millones (25,5 %) por Honduras.

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 17,9 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 18,1 % para Guatemala y un 25,3 % para Honduras.

Cada año, más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Para el caso de El Salvador, las remesas son enviadas principalmente desde los Estados Unidos, donde viven más de 2 millones de salvadoreños y son el principal sostén de la economía del país centroamericano, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.

