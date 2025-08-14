 Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes que operaba en el occidente
Nacionales

Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes que operaba en el occidente

Los detenidos son sospechosos de asaltar tiendas y mini agencias bancarias.

Compartir:
Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes en Quetzaltenango
Los sospechosos fuern detenidos tras una persecución. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron en las últimas horas la captura de cuatro presuntos integrantes de una estructura criminal que cometía asaltos a tiendas de comida y mini cajas bancarias en el occidente del país.

El reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC) señala que se recibió una denuncia en la que se señalaba a estas personas de estar implicadas con una serie de robos en el sector, por lo que se implementaron los protocolos correspondientes.

Finalmente, luego de una persecución policial de agentes de la comisaría de Quetzaltenango se logró la detención de tres hombres y una mujer de entre 30 y 39 años de edad, presuntos miembros de una red delictiva.

"Son responsables de efectuar asaltos a mano armada a tres ventas de comida rápida en Olintepeque, Salcajá y la zona 8 de Quetzaltenango, despojando a los trabajadores de sus pertenencia", detalló la entidad de seguridad.

Agregó que estos individuos se movilizaban en un vehículo tipo camioneta, el cual les fue incautado, al igual que nueve teléfonos, una tablet, así como diferentes pertenecían de los empleados quienes llegaron al lugar de la captura y los reconocieron plenamente.

Foto embed
Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes en Quetzaltenango - PNC

En la base de datos de la PNC se estableció que los cuatro presuntos asaltantes tienen antecedentes por diferentes delitos, entre estos, encubrimiento propio, responsabilidad de conductores, faltas contra las buenas costumbres, encubrimiento propio, portación ilegal de arma de fuego, extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.

Sospechoso se fuga con dinero y arma

De acuerdo con la PNC, durante la persecución un individuo se dio a la fuga, portaba un arma de fuego, llevando consigo un aproximado de Q9 mil, por lo que las investigaciones continúan utilizando lo captado por cámaras de videovigilancia, para identificarlo y capturarlo.

En Portada

Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes que operaba en el occidentet
Nacionales

Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes que operaba en el occidente

07:12 AM, Ago 14
José Santiago gana plata en el kickboxing de Juegos Mundiales 2025t
Deportes

José Santiago gana plata en el kickboxing de Juegos Mundiales 2025

07:42 AM, Ago 14
Evalúan escuelas afectadas por sismos en Jutiapat
Nacionales

Evalúan escuelas afectadas por sismos en Jutiapa

07:51 AM, Ago 14
Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espaciot
Internacionales

Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espacio

06:49 AM, Ago 14

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos