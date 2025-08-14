Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes que operaba en el occidente

Las fuerzas de seguridad reportaron en las últimas horas la captura de cuatro presuntos integrantes de una estructura criminal que cometía asaltos a tiendas de comida y mini cajas bancarias en el occidente del país.
El reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC) señala que se recibió una denuncia en la que se señalaba a estas personas de estar implicadas con una serie de robos en el sector, por lo que se implementaron los protocolos correspondientes.
Finalmente, luego de una persecución policial de agentes de la comisaría de Quetzaltenango se logró la detención de tres hombres y una mujer de entre 30 y 39 años de edad, presuntos miembros de una red delictiva.
"Son responsables de efectuar asaltos a mano armada a tres ventas de comida rápida en Olintepeque, Salcajá y la zona 8 de Quetzaltenango, despojando a los trabajadores de sus pertenencia", detalló la entidad de seguridad.
Agregó que estos individuos se movilizaban en un vehículo tipo camioneta, el cual les fue incautado, al igual que nueve teléfonos, una tablet, así como diferentes pertenecían de los empleados quienes llegaron al lugar de la captura y los reconocieron plenamente.
En la base de datos de la PNC se estableció que los cuatro presuntos asaltantes tienen antecedentes por diferentes delitos, entre estos, encubrimiento propio, responsabilidad de conductores, faltas contra las buenas costumbres, encubrimiento propio, portación ilegal de arma de fuego, extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.
Sospechoso se fuga con dinero y arma
De acuerdo con la PNC, durante la persecución un individuo se dio a la fuga, portaba un arma de fuego, llevando consigo un aproximado de Q9 mil, por lo que las investigaciones continúan utilizando lo captado por cámaras de videovigilancia, para identificarlo y capturarlo.