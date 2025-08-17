 Autobús y particular chocan en ruta de Antigua Guatemala
Nacionales

Autobús y carro particular chocan en ruta de Antigua Guatemala

Paramédicos de San Bartolomé Milpas Altas atendieron el encontronazo, reportando el hallazgo de varias personas con heridas.

Paramédicos reportaron el hallazgo de vairos heridos, pero no ameritaron su traslado a un hospital., Bomberos Municipales Departamentales.
Paramédicos reportaron el hallazgo de vairos heridos, pero no ameritaron su traslado a un hospital. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

En el área verde de la carretera entre Antigua Guatemala y San Lucas, Sacatepéquez, terminaron dos vehículos que se accidentaron durante la mañana de este domingo 17 de agosto de 2025 en la ruta hacia la ciudad colonial. Según las imágenes que compartieron los Bomberos Municipales Departamentales, en ese lugar un autobús de pasajeros y un carro particular chocaron por causas que se desconocen.

El referido cuerpo de socorro dio detalles del accidente, confirmando que ocurrió en el kilómetro 30 del paso a desnivel hacia Antigua Guatemala. Pese al fuerte encontronazo entre ambos automotores, en ninguno de los dos se reportaron traslados a algún centro asistencial.

Lo rescatistas precisaron que los ocupantes de ambos vehículos presentaban lesiones menores por lo que únicamente recibieron los primeros auxilios en el lugar, sin necesidad de hacer traslado. Posteriormente, los conductores se quedaron en el lugar para resolver el tema económico en el que incurrieron por el daño a los medios de transporte.

Bomberos municipales departamentales informaron que fueron paramédicos de San Bartolomé Milpas Altas quienes atendieron la emergencia, a bordo de la ambulancia AD-152. Según las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, en el lugar del accidente no se produjo mayor congestionamiento porque los vehículos quedaron a un costado de la cinta asfáltica

Se elevan a 30 los fallecidos por la temporada de lluvias

El recuento más reciente evidencia que tres personas murieron a causa de las lluvias en el territorio nacional, solo durante la semana pasada.

