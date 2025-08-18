Arévalo explica acuerdos con México y Belice

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", el presidente Bernardo Arévalo amplió la información sobre los acuerdos alcanzados con México durante la visita de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum a Guatemala el pasado viernes 15 de agosto de 2025.
Arévalo reiteró la lucha contra el crimen organizado transnacional y anunció la próxima reunión en octubre con el Grupo de Alto Nivel de Seguridad entre ambas naciones, en un esfuerzo conjunto por fortalecer la cooperación en materia de seguridad regional.
En cuanto a infraestructura y conectividad, el mandatario destacó la integración de Guatemala al Tren Maya y al Tren Interoceánico. Subrayó que los trazos del proyecto ya se previsualizan para evitar cualquier afectación a reservas naturales o áreas hidrológicas, y calificó de histórico el encuentro entre los presidentes de Guatemala, México y el Primer Ministro de Belice, que se realizó por primera vez.
México y Guatemala vamos a trabajar unidos para proteger a quienes salen de nuestros países, a quienes transitan por nuestros países y a quienes retornan a nuestros países. En ese sentido, construiremos un protocolo binacional de personas migrantes e implementaremos un programa de trabajo temporal bilateral, que promoverá la migración legal, segura y digna", explicó Arévalo.
Cooperación ambiental y cultural
El mandatario también detalló los avances en cooperación ambiental y cultural, mediante el Corredor Biocultural Gran Selva Maya. Según Arévalo, esta iniciativa impulsará un modelo sostenible de desarrollo que generará bienestar para las comunidades de Guatemala, México y Belice, respetando su cultura y prácticas ancestrales.
Por su parte, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, señaló en "La Ronda" que Guatemala se mantiene firme en la protección de la Gran Selva Maya, que representa el segundo macizo de bosque tropical más grande de América Latina después de la Amazonía. Orantes agregó que la "Iniciativa Transnacional por la Gran Selva Maya" constituye un esfuerzo conjunto para preservar este patrimonio natural y garantizar un desarrollo sostenible en la región.
Estos anuncios consolidan una agenda binacional y trinacional que combina seguridad, migración, infraestructura y conservación ambiental, marcando un paso significativo hacia la integración regional y la cooperación entre Guatemala, México y Belice.