Gobierno nombra a Claudia Valenzuela como viceministra del Mides

Claudia Valenzuela tomó posesión este 18 de agosto como nueva viceministra de Política, Planificación y Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), tras ser juramentada por la Secretaría General de la Presidencia, informó el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda".
Valenzuela sustituye a María Alejandra Montoya Menaldo, quien presentó su renuncia el pasado 2 de julio. La nueva funcionaria es politóloga con especialización en Relaciones Internacionales y cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo social y económico, cooperación internacional y administración pública.
En su formación académica destacan estudios en Desarrollo Económico en la Universidad Harvard Kennedy School y una Maestría en Política Fiscal para el Desarrollo por la Universidad Rafael Landívar.
Trayectoria profesional
En su trayectoria profesional, Valenzuela ha ocupado cargos en instituciones del Estado, incluyendo la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde promovió la modernización de procesos, la transformación digital y la cooperación internacional.
También ha trabajado en el sector privado liderando programas de educación, nutrición y desarrollo económico, en coordinación con gobiernos, organismos multilaterales y empresas privadas.
Con su nombramiento, Valenzuela asume la responsabilidad de coordinar la planificación y evaluación de las políticas sociales del Mides, buscando fortalecer los programas destinados al desarrollo integral de las comunidades en Guatemala, según autoridades gubernamentales.