Conductor ebrio daña lámpara en la Plaza de la Constitución

En las primeras horas de este lunes 18 de agosto de 2025, un vehículo particular colisionó y dañó una de las lámparas ubicadas en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, informó Amílcar Montejo, director de comunicación social de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra).
Al lugar del incidente acudieron Bomberos Municipales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para atender la situación y garantizar la seguridad en la zona. Según las autoridades, el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.
El vehículo fue consignado y al conductor se le impuso una multa de Q5 mil. Además, el informe correspondiente fue remitido al juez competente para su análisis y las acciones legales que correspondan.
Se subió a la Plaza de la Constitución y colisionó una lámpara de alumbrado público. Al tratarse de un bien patrimonial, se realizará una evaluación de los daños ocasionados. El vehículo ha sido consignado y se remitió el informe al juez correspondiente", explicó Montejo
Afectaciones en el tránsito del Centro Histórico
Montejo reiteró la importancia de la precaución al conducir, especialmente en áreas concurridas, y recordó que conducir bajo los efectos de licor representa un riesgo significativo para peatones, otros conductores y la infraestructura urbana.
El incidente generó afectaciones momentáneas al tránsito en la zona, mientras se realizaban las diligencias correspondientes y la reparación de los daños ocasionados. Las autoridades continúan con el seguimiento del caso para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.